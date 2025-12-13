Los niños ya pueden viajar solos en tren en la estación de A Coruña

Estación de tren provisional de A Coruña Quintana

Renfe incorpora, a partir de la próxima semana, la opción de viaje para menores sin acompañante en las estaciones de Vigo Urzaiz y A Coruña. Esta mejora posibilita que los más pequeños ya puedan viajar a estos nuevos orígenes/destinos sin la compañía de un adulto, siempre bajo la supervisión del personal de a bordo.

El servicio de ‘Menores que viajan solos’ facilita el desplazamiento de niños con una edad comprendida entre los 6 y los 13 años -ambos inclusive- y estará disponible en determinados servicios AVE Vigo Urzaiz-Madrid y A Coruña-Madrid.

Para garantizar la seguridad de los menores durante todas las fases del desplazamiento, el personal en tierra y a bordo los atenderá y supervisará hasta el momento de su entrega a los adultos autorizados en la estación de destino.

Para adquirir este servicio es necesaria la compra de un billete de opción ‘Elige Confort’ o ‘Premium’ por parte de una persona adulta, mayor de 18 años, que ostente la patria potestad o la tutela legal del menor y siempre 48 horas antes de la hora oficial de la salida del tren. Se puede solicitar al adquirir el billete en las taquillas de las estaciones, venta telefónica y agencias de viajes presenciales.