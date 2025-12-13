Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los Bomberos rescatan a un bebé dentro de un coche en A Coruña

El suceso, que ocurrió a primera hora de este sábado, generó gran expectación en la zona

Julia Nóvoa
13/12/2025 11:02
Bomberos intervienen en el rescate del bebé
Bomberos intervienen en el rescate del bebé
Cedida
Dos patrullas de Bomberos de A Coruña acudieron en la mañana de este sábado a la calle Santiago de, a la altura de Puerta Real, tras ser alertados de que una madre se habían dejado a su bebé de siete meses en el coche con las llaves dentro.

Bomberos trabajando en la calle Cordelería

Fuertes vientos disparan las alertas de Bomberos en A Coruña

Más información

El suceso, que ocurrió pasadas las 10.00 horas de este sábado, provocó la atención de vecinos y viandantes, que acompañaron a la mujer mientras los efectivos realizaban los trabajos de rescate pertinentes. En cuanto a la actuación, inicialmente se rompió un pequeño vidrio de la ventanilla del conductor, pero no se consiguió llegar a la cerradura. Por ello, se procedió, con un cojín inflador, abrir un espacio y acceder hasta la cerradura, consiguiendo por fin, abrir el vehículo.

Al lugar también se desplazaron varias patrullas de la Policía Local y Nacional, quienes aseguraron que el bebé estuvo tranquilo en todo momento, mirando para su madre desde el interior del vehículo.

