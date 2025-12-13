Lorenzo, tras la denuncia de Inés Rey: “No voy a mover ni una coma”

Inés Rey y Miguel Lorenzo, en un pleno Patricia G. Fraga

El líder de la oposición, el popular Miguel Lorenzo, convocó a los medios ayer, después de que la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, anunciase en el pleno que lo llevará ante la Justicia por acusarla de acosar a tres funcionarias. En sus declaraciones, antes de explicar los hechos con detalle, anunció: “No me voy a callar, no voy a mover ni una coma”.

“Denuncié unos hechos sobre acoso verbal de este Gobierno municipal a tres funcionarias de Urbanismo por cumplir con su obligación de enviar una documentación solicitada por Fiscalía, sobre un expediente referente a las licencias de las obras realizadas por el concejal Lage Tuñas en dos ‘pisitos’”, dijo al inicio de su intervención. A raíz de la rueda de prensa que dio el miércoles, “recibo una llamada de la alcaldesa, en un tono fuerte, alzando la voz, en la que me dijo que si no retiraba las declaraciones, o rectificaba, me presentaría una querella en el juzgado. Yo le dije que estaba en su derecho y que no pensaba rectificar”.

“Ya está bien de intentar ganar elecciones a través del ataque personal y la infamia”, señala la regidora

“Ayer –por el jueves–, se alzó la voz frente a una realidad que ya se conocía”, prosiguió. “Son cuatro los funcionarios, tres mujeres, que han sido expedientados. Tres acosadas a raíz del envío de la documentación a Fiscalía. Lo primero que me pregunto es por qué, qué documentación han enviado para que se montase este revuelo”, dijo Lorenzo.

“Me voy a ratificar”

El popular señaló que el Gobierno municipal requirió la presencia de estas personas para acudir a una reunión. “Una de las funcionarias estaba de vacaciones, veraneando a más de cien kilómetros de A Coruña. Fue llamada urgentemente, le enviaron un coche de este Ayuntamiento, conducido por un trabajador de este Ayuntamiento, y la trajeron. Cuando llega a María Pita se encuentra con una reunión de seis personas, entre las que estaban Inés Rey y el concejal Lage Tuñas, y se le empieza a preguntar por la documentación enviada”.

Tras este encuentro, continuó Lorenzo, “esta persona expresó la situación que se había encontrado, expresó sus miedos y el acoso que había recibido”. Otra de las funcionarias, indicó el portavoz popular, “fue convocada mediante un email y tuvo que cancelar un tribunal de oposiciones para asistir”. “A la vista de cómo se desarrollaban los hechos, acudieron a un abogado y todas las declaraciones en este expediente informativo se hicieron en presencia de un abogado”, comentó.

Por todo ello, Miguel Lorenzo sentenció que tiene claro “que no puedo mirar para otro lado. Lo único que vine a decir es una realidad que está ocurriendo en este Ayuntamiento. Yo no me voy a callar. Desconozco el contenido de esta querella y de la papeleta de conciliación. Lo que sí digo es que, cuando sea llamado al juzgado, voy a acudir y me voy a ratificar. Si sigue el procedimiento adelante, utilizaré los mecanismos de defensa”.

“Me está imputando un delito”

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, declaró ayer en el programa ‘Cita en María Pita’ sobre esta polémica: “El PP ha entrado en una deriva muy peligrosa; a falta de un proyecto de ciudad y de idea política, se ha abonado al estilo Tellado del bulo, el fango y la basura mediática. Me parece muy triste que el principal partido de la oposición sea incapaz de hacer oposición y confrontar la política y de aportar”.

La regidora calificó como “lamentable” el hecho de que “hayamos llegado a este punto. Los políticos estamos sometidos a las críticas, pero hay momentos en los que se cruza una línea que no se debe cruzar, y Lorenzo la cruzó antes de ayer cuando dijo que era conocedor de que tres funcionarias habían sido acosadas. Eso no es una crítica ni una discrepancia política, me está imputando un delito de acoso contra los trabajadores”.

Rey, que asegura tener la “piel gruesa” ante las críticas, manifestó que “se me agotó la paciencia. Le di la oportunidad de rectificar o, en caso contrario, tendría que defenderme. Espero que venga al juzgado y, si se ratifica, presentaré una querella y que pruebe que es verdad; pero como es mentira, lo va a tener complicado”.

Para poner fin a su intervención, la alcaldesa considera que “quien aconsejó a Lorenzo lo hizo mal, y me sorprende la torpeza. Ya está bien de intentar ganar elecciones a través de la deshumanización del adversario político, del ataque personal, de la infamia permanente. Se me pueden criticar miles de cosas que hago mal, pero no se puede calumniar. Hasta aquí he llegado”, concluyó. 