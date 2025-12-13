La comunidad ucraniana de A Coruña agradece el apoyo económico del Ayuntamiento

Concentración de AGA Ucraína delante del mercado de San Agustín

Como cada sábado, una representación de la comunidad de refugiados ucranianos en A Coruña se concentró ante el mercado de San Agustín. Lo hacen desde que llegaron a la ciudad huyendo del conflicto bélico en su país para recaudar fondos que les permitan mejorar sus condiciones de vida.

Unidos en torno a la organización AGA Ucraína, este sábado fue el 199 que se plantaron ante San Agustín, el último antes de conmemorar el próximo, 20 de diciembre, su concentración número 200. La organización brinda apoyo a los refugiados que llegan a Galicia a establecerse, así como a los civiles que aún están en la zona de guerra, a los que envían suministros y ayuda económica.

Concentración de AGA Ucraína delante del mercado de San Agustín

Los refugiados han agradecido también la ayuda de 3.000 euros dada desde el Ayuntamiento para ayudarles y también que el pasado lunes les cediesen el Fórum Metropolitano para que 300 personas disfrutasen de un concierto de Navidad.

El tercer aniversario de la invasión a Ucrania moviliza a un centenar de personas en el Obelisco Más información

Además, AGA Ucraína acaba de lanzar una campaña en la que llaman a las empresas gallegas que quieran aportar a la causa.