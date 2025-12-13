Mi cuenta

A Coruña

La Barbería de A Coruña 'resucitará' en el corazón de la Ciudad Vieja

Xabi Barral retoma su proyecto más famoso

Guillermo Parga
Guillermo Parga
13/12/2025 06:38
Xabi Barral, en la calle Troncoso, muy cerca de donde abrirá la nueva Barbería
Xabi Barral, en la calle Troncoso, muy cerca de donde abrirá la nueva Barbería
Pedro Puig
En una época en la que los grupos de toda la vida vuelven por aclamación popular, y en la que las series tienen continuidad o no en virtud del ruido que hagan sus seguidores, algunos bares de A Coruña parecen entrar en esa categoría del fenómeno fan. Es decir, su ausencia crea un silencio tan estridente que, por más que en un principio rechazase frontalmente la idea de un retorno, la propiedad se ve 'condenada' a recuperarlo. Así podría explicarse que La Barbería, el bar merecedor de un Sol Repsol y que se vio obligado a decir adiós en abril tras ser precintado por el Ayuntamiento, vaya a tener una nueva vida. Será con un nombre muy semejante y en una ubicación diferente, pero con el cien por cien del espíritu y el concepto original.

Xabi Barral, propietario y alma de La Barbería durante más de una década, anunciará buena parte del proyecto en la fiesta de aniversario que se celebrará este sábado, día 13, en Vavava Haus. Habrá momentos para el recuerdo, el agradecimiento a la comunidad de fieles, así como algunas pistas de lo que será el futuro. Según ha podido saber El Ideal Gallego, la nueva Barbería, o un nombre muy parecido, se situará en el número 17 de la calle Santiago, donde durante años se asentó el Utopía y, de manera más efímera, el Bar O Bar.

Lo caprichoso de los tiempos hace que los plazos que maneja la propiedad de cara a la apertura definitiva apunten a la segunda quincena del mes de enero. Curiosamente, será entonces cuando se cumpla un mes de a la postre fatídica y condenatoria multa para La Barbería. El expediente original de la Policía Local tiene fecha del 21 de enero. Por lo tanto, la nueva Barbería puede echar andar en el aniversario de la herida de muerte de su espacio primigenio. Aquel que muchos desearían no haber abandonado nunca. La razón, el exceso de ruido en la medición municipal, desató una ola de indignación entre un grupo de empresarios que, tras una serie de decisiones semejantes, acabaron por asociarse.

Movilización

Entre las muchas razones que han llevado a Xabi Barral a vincularse de nuevo profesionalmente al concepto de La Barbería, la gran mayoría tienen que ver con el apoyo popular. “Evidentemente, el final de La Barbería fue muy cabrón, algo que La Barbería no merecía, y me quedo con todo lo bueno”, asume. “Mucha gente nos dice que nos echaba en falta, por lo que reconforte mucho volver a tenerlos ahí”, añade.

Lejos de haber estado fuera de la actualidad hostelera, el empresario ha estado al frente de la Asociación para la Defensa de la Hostelería, una de las entidades que se sientan en la mesa de negociación entre Ayuntamiento, hosteleros y vecinos. Verse otra vez a pie de calle no le da pereza y lo toma con estoicismo. “Sé que es algo que va ocurrir, porque un día sentado como cliente en una terraza, por ejemplo, ya me tocó”, dice. “De todos modos, es como decir que no voy a volver a conducir porque me paren en un control de alcoholemia”, agrega uno de los hosteleros más reconocibles, reconocidos y queridos de la ciudad.

