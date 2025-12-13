Hallan una ballena muerta a la deriva en la costa de A Coruña tras acudir a salvar a un joven arrastrado por las olas

Imagen de archivo del cadáver de una ballena encontrado en Vigo

Mientras en la zona de la Torre de Hércules trabajaban los servicios de emergencia para rescatar a una persona a la que una ola había arrojado al mar en el entorno de la Caracola, otro aviso alertaba a Salvamento Marítimo.

Tras rescatar al joven, y sus dos acompañantes, la Salvamar Betelgeuse, así como el helicóptero Helimer se dirigieron a la zona de O Portiño, después de recibir la alerta de que había un gran objeto varado en el mar. Finalmente, este objeto resultó ser el cadáver de una ballena.

No es habitual que en A Coruña se recuperen los cadáveres de animales tan grandes como las ballenas, aunque hace un año y medio el puerto de Oza fue el lugar al que fue trasladado el cetáceo hallado muerto en las proximidades de la playa de Doniños, en la costa de Ferrol.

El ejemplar, de unos siete metros, fue localizado tras recibir, como este sábado, un aviso de que suponía "un peligro para la navegación".

Las playas coruñesas, sin embargo, sí son testigos varias veces al año de la llegada de los cadáveres de pequeños delfines, que suelen acabar varados en la playa del Orzán. El pasado mes de marzo un grupo de personas consiguió salvar la vida y devolver al mar a un delfín que había llegado al arenal tras haber sido atacado por un tiburón. Sin embargo, su historia no tuvo final feliz, ya que días después fue encontrado muerto en la zona de As Lagoas.