Fábrica de Tabacos en A Coruña en 1999

Hace 25 años, El Ideal Gallego informaba de uno de los pasos definitivos en el proceso de cierre de la antigua Fábrica de Tabacos, tras la firma de los sindicatos del acuerdo con la empresa, Altadis. Hace 50 años, una conferencia organizada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos enseñó a los coruñeses sobre los diagnósticos y particularidades de las protozoosis. Hace 75, un trágico suceso, que narraba cómo un hombre perdió la pierna tras un grave accidente del tranvía en Cantones, destacaba en la información local del diario. Hace un siglo, el milagro de la radiofusión llegaba al campo gallego gracias a un comité cultural coruñés que permitió que sus programas se escuchasen en municipios de la provincia como Boiro u Ordes, entre otros.

Miércoles, 13 de diciembre de 2000 Archivo

Hace 25 años | Los sindicatos firman el fin de la Fábrica de Tabacos

“Nació hace más de dos siglos; falleció a la entrada del tercer milenio”. Éste podría ser el epitafio que, en breve, rece sobre una gran tumba de 33.000 metros cuadrados de lo que todavía es la Fábrica de Tabacos. La presión de los representantes sindicales de la factoría coruñesa no pudo evitar que el resto de sus compañeros –los de las plantas “favorecidas” por el plan industrial de Altadis (antes Tabacalera)– acordasen ayer, 12 de diciembre de 2000, por mayoría dar el sí al expediente de regulación de empleo. La firma se producirá hoy mismo, o en el “mejor” de los casos, mañana. Sin duda, para los trabajadores coruñeses, que no tienen ninguna alternativa industrial, el documento será la sentencia de muerte de su fábrica. Consecuencia: a partir del verano del 2002, 122 trabajadores se prejubilarán forzosamente y los 89 restantes tendrán que emigrar a Logroño o ir a un centro de “reciclaje” de la empresa para trabajar.

Miércoles, 13 de diciembre de 1950 Archivo

Hace 75 años | Herido al quedar atrapado en un tranvía en Cantones

A las nueve y media de la mañana de ayer, 12 de diciembre de 1950, sufrió un accidente el mozo de almacén Manuel Pérez Rodríguez, de 47 años de edad, domiciliado en la calle del Progreso número 3, bajo. El mencionado mozo iba en el estribo de la plataforma delantera de un tranvía del disco 1 que se dirigía de Puerta Real a Monelos por el Cantón Grande, y cuando el vehículo llegaba a las inmediaciones de Santa Catalina trató de adelantar a un carro que llevaba la misma dirección, quedando aprisionada la pierna izquierda de Manuel Pérez entre los dos citados vehículos. El herido fue trasladado a la Casa del Socorro del hospital en donde le apreciaron la fractura abierta de la tibia y el peroné de la pierna izquierda calificando su estado de pronóstico reservado. Posteriormente fue trasladado al Hospital municipal, donde hubo que amputarle dicha pierna.

Sábado, 13 de diciembre de 1975 Archivo

Hace 50 años | Conferencia en el colegio de farmacéuticos

En el Colegio Oficial de Farmacéuticos pronunció ayer, 12 de diciembre de 1975, su segunda conferencia el doctor don Antonio Martínez Fernández (catedrático de Parasitología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago), sobre el tema ”Diágnostico aerológico de las protozoosis”. Comenzó el conferenciante haciendo un breve resumen del mecanismo en que se funda este tipo de diagnóstico, para pasar a continuación al estudio de las distintas reacciones inmunológicas, así como las particularidades de cada una de ellas. Para terminar, el doctor Martínez proyectó unas diapositivas en las que se recogen las técnicas más útiles para estos diagnósticos, así como de aquellas que tienen un uso más restringido o que aún se encuentran en periodo de investigación, tanto de las protozoosis de relativa frecuencia en España, coma las de posible aparición o foráneas. Al final se celebró un coloquio, en el que participaron varios farmacéuticos.

Sábado, 13 de diciembre de 1925 Archvio

Hace 100 años | Todos los agricultores gallegos serán escuchados

La noticia del establecimiento de una Estación Emisora de radiofonía en La Coruña, que proyecta el Comité Cultural Radio-Galicia, ha sido recibida por los campesinos como un hecho extraordinario que proporcionará a la economía rural beneficios incalculables. En su viaje de propaganda que acaba de realizar por los municipios de Noya, Outes, Muros, Puebla, Boiro, Riveira, Rianjo, Padrón y Órdenes, una comisión del Comité Cultural, ha podido observar que los agricultores son los que más se han interesado en favor del proyecto que inicia la nueva colectividad coruñesa. Al saber los habitantes del agro que con un aparato de coste insignificante, de menos importe que lo que cuesta un reloj de bolsillo, pueden recibir las emisiones de la Emisora coruñesa, su entusiasmo no tenía límites. El regocijo de los agricultores toda sorpresa y alegría.