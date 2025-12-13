A Coruña vigila la posible llegada de una variante de la gripe más contagiosa

Una imagen típica en estas fechas en A Coruña Carlota Blanco

Los pañuelos, los termómetros y los antigripales se han convertido en el compañero más fiel de cualquier coruñés en estas fechas. Y es que la gripe no da tregua en el área a las puertas de las Navidades, una época muy peligrosa que preocupa a los sanitarios. Las aglomeraciones y, sobre todo, las reuniones en espacios cerrados son el cóctel perfecto para disparar todavía más los casos y se espera que el pico llegue tras las fiestas. Pero hay otra causa que genera inquietud entre los profesionales: la H3N2, una variante de la gripe A todavía más contagiosa que podría llegar a la ciudad.

“En Europa se está moviendo la llamada H3N2. Es una variante más contagiosa y para la cual digamos que inmunológicamente no estaríamos tan preparados y la vacuna funcionaría peor”, explica el jefe de Neumología del Chuac, Pedro J. Marcos.

Aunque el hospital coruñés no registra ningún caso de esta rama de la gripe A, el especialista advierte de que es “una mosca” que tienen “detrás de la oreja” y que les genera una “preocupación técnica”.

Al gozar de una menor inmunidad, la H3N2 generaría más casos y son las personas con patologías las que tienen más papeletas para infectarse y terminar en ingresados en el hospital. “Como se va cocinando poco a poco, nos genera un poco de incertidumbre cuál sería su impacto”, incide Marcos.

Tendencia al alza

Pero mientras se vigila “con el rabillo del ojo” esta mutación, lo que más inquietud genera es el impacto que tendrán las Navidades en una temporada de la gripe que empezó antes de lo normal, pero que espera el pico en el mes de enero.

Actualmente, el Chuac cuenta con 73 personas ingresadas con gripe, con cuatro de ellas en UCI, aunque donde más se nota el impacto es en el aumento de las Urgencias y las consultas de Atención Primaria. Tal y como recuerda el neumólogo, ya hace tres semanas que se superaron las cifras del peor momento del año anterior y, sin embargo, todavía estamos en el intermedio del rango epidémico. “Hay una tendencia al alza, pero razonablemente controlada”, asegura.

La vacuna

Y para seguir manteniendo a raya a este virus, Marcos llama a la medida más eficaz para reducir las hospitalizaciones: la vacunación. El problema es que este año la gripe se adelantó y a muchos los pilló sin recibir todavía la inyección, lo que podría estar detrás del aumento de casos de esta temporada.

Si bien es cierto que, como siempre, se ha comenzado por los grupos de riesgo, Marcos reconoce que el virus “enganchó a una parte intermedia” a los que la vacuna llegó incluso después de haber pasado la infección.

Adelantar la inmunización

Quizás esta temporada sirva para plantearse un adelanto de la vacunación el año que viene, pero lo cierto es que nunca se sabe cómo se comportará el virus. El jefe de Neumología hace hincapié en que “no hay dos temporadas iguales” y las campañas de inmunización se calculan “estratégicamente” en función de la onda habitual que sigue la influenza.

Y aunque los expertos vigilan marcadores como la evolución en Australia –un país que funciona como un espejo de lo que ocurrirá con la gripe al pasarla unos meses antes–, hay una parte que es impredecible.

Los motivos del anticipo

Saber por qué ha llegado antes de tiempo todavía es una pregunta sin respuesta completa para los sanitarios. “Ahora que nos hemos puesto a estudiar hemos visto que en China y Japón se adelantó incluso un poquito más”, comenta Pedro J. Marcos, aunque asegura que de momento no hay una razón “técnica” detrás que lo explique.

Y es que la gripe es un virus listo que busca todo el rato escapar de los mecanismos de control y que sabe encontrar los lugares por donde atacar. El frío suele ser su aliado, donde se siente cómodo y se mueve mejor, pero es curioso que este año, precisamente, el invierno ha llegado bastante más tarde. Con todo, tal y como recuerda el especialista, “el invierno es la peor de las enfermedades” y la influenza se aprovecha de ello.

Huelga y virus

Y lo hace en un momento complicado, al que además de las aglomeraciones se le suma la semana de huelga. “Esto sobrecarga un poco más a los que nos quedamos, pero la asistencia está garantizada”, asegura.

Y no solo para la gripe, ya que esta época también se está viendo mucho otros tipos de virus como el respiratorio sincitial , el rinovirus o cuadros de bronquitis bacteriana.

Aunque el hospital “está preparado” para hacerle frente a este cóctel, el jefe de Neumología pide recordar las costumbres que nos dejó el coronavirus y extremar las precauciones de cara a las Navidades: “Hay que recuperar el sentidiño”.

La mascarilla es clave, sobre todo en los pacientes de mayor edad, con patología crónica, inmunodeprimido o trasplantados, a los Marcos que pide ser “egoístas” y protegerse, especialmente en espacios con mucho ambiente como centros comerciales, cafeterías o cine.

Diez veces más efectivo

Ya pensando en las cenas o comidas navideñas, hay una medida que recobra protagonismo: la ventilación. “Diez minutos de ventilación valen más que 100 geles hidroalcohólicos”, asegura Pedro J. Marcos.

Aunque también recuerda que lo que más contagia “no son las reuniones, sino ir a ellas con síntomas”. “A veces vemos a la familia y le damos igual el beso al abuelo. Menos mimos y más conversación”, pide, pues mayores y niños, los dos extremos, son los que más se contagian.

Y ahora que las farmacias centinela ya han detectado un nuevo repunte de venta de antigripales, un marcador que clave porque “ven la gripe antes de que llegue al hospital”, se espera un nuevo aumento de casos y hay que protegerse y protegerse, pues como dice Pedro J. Marcos, “la gripe mejor llevada es la queda en casa”.