Quintana

Uno de los eventos preferidos de los coruñeses durante la Navidad llega este viernes. El Palacio Municipal de María Pita abre desde las 19.00 horas su tradicional belén, que este año incorpora como figura al cantante Xoel López.

Además, el mercadillo de Navidad de María Pita abrirá de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00, mientras que en Méndez Núñez se podrá disfrutar de atracciones como coches de choque, tiovivo o el tren de Papá Noel.

A las 15.00 la Casa de los Juguetes instalada en la OMIC ofrecerá el scape room 'Salva la Navidad', mientras que a las 15.15 empezará el taller de adornos sostenibles para niños de 4 y 5 años, que a las 16.05 será para los de 6 a 8 y a las 16.55 para los de 9 y 10 años. Por último, a las 17.45 horas habrá un Bingo de Nadal en la Casa de los Juguetes.

A las 19.30 horas el Ágora acogerá el festival benéfico '25 años de danza' a favor de la Cocina Económica, mientras que a las 20.00 el Slava's Snowshow se pondrá en marcha en el teatro Colón. A las 20.30 el Ciclo Principal de Otoño ofrecerá 'Los Lunes al Sol' en el Rosalía de Castro y desde las 21.30 se subirá Sen Senra al escenario del Coliseum.

También este viernes se llenará de música el salón de actos del colegio Salesianos, gracias a su Festival de Panxoliñas, que se iniciará a las 17.00 horas.

Para los más deportistas estará abierta la pista de hielo del Muelle de Batería, que abre de 16.45 a 22.15 horas, con un precio de 9,90 euros.

En el pop up navideño de Zara en la calle Compostela se puede disfrutar de un auténtico viaje por una mágica oficina postal, que incluye desde trenes y cuentacuentos a un rico chocolate con churros.

El Centro Comercial Los Rosales organiza a las 17.30 horas un taller de figuritas de Navidad y a las 19.00 habrá una actuación de magia.

Por su parte, Marineda City continúa con los shows infantiles de la plaza Emilia Pardo Bazán, que este viernes ofrece 'Cantos de Avoa' a las 17.00 horas. Además, desde este 12 de diciembre y hasta el día 28 habrá un árbol especial en el que dejar un mensaje para donar un euro a la asociación Meniños. Las personas que participen podrán ganar tarjetas regalo de 25, 50 y 100 euros. Y en la plaza exterior continúa en marcha el mercadillo navideño con artesanía y decoración.

En Oleiros se puede disfrutar de las atracciones de la plaza de Esther Pita, abiertas este viernes de 16.00 a 22.45 horas, mientras que en A Fábrica, a las 19.00 horas, habrá un concierto de Navidad de la mano de la Escuela Municipal de Música. En la pista polideportiva de la II República sigue instalada la pista de hielo, abierta este viernes de 16.00 a 23.30 horas.

Culleredo se llena de la magia del Wintercircus con una función a partir de las 18.30 horas en la carpa instalada en el Paseo Marítimo de O Burgo.

En Arteixo continúa en marchar el concurso de escaparates y la exposición de fotografías en el CCC de Arteixo Manuel Murguía de la mano de Mabel Lozano y 'Chicas nuevas 24 horas'. Además, este viernes el Mercado de Navidad abre de 17.00 a 21.00 horas y la Casita de Papá Noel, de 17.30 a 20.30 horas.

Y en Carral, el programa 'Papeques' trae este viernes al Local Xente Nova 'Nani da China', con Pérez & Fernández a partir de las 18.00 horas.