Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 12 de diciembre?

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
12/12/2025 06:22
Xoel López
Quintana
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Uno de los eventos preferidos de los coruñeses durante la Navidad llega este viernes. El Palacio Municipal de María Pita abre desde las 19.00 horas su tradicional belén, que este año incorpora como figura al cantante Xoel López

Xoel ópez, durante el evento

Xoel López, genio y figura de la Navidad coruñesa

Más información

Además, el mercadillo de Navidad de María Pita abrirá de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 23.00, mientras que en Méndez Núñez se podrá disfrutar de atracciones como coches de choque, tiovivo o el tren de Papá Noel. 

Atracciones navideñas en Méndez Núñez

Camas elásticas, coches de choque o globos giratorios o tirantes: las atracciones de Navidad de A Coruña ya toman forma en Méndez Núñez

Más información

A las 15.00 la Casa de los Juguetes instalada en la OMIC ofrecerá el scape room 'Salva la Navidad', mientras que a las 15.15 empezará el taller de adornos sostenibles para niños de 4 y 5 años, que a las 16.05 será para los de 6 a 8 y a las 16.55 para los de 9 y 10 años. Por último, a las 17.45 horas habrá un Bingo de Nadal en la Casa de los Juguetes. 

Guía completa de la Navidad en A Coruña

Más información

A las 19.30 horas el Ágora acogerá el festival benéfico '25 años de danza' a favor de la Cocina Económica, mientras que a las 20.00 el Slava's Snowshow se pondrá en marcha en el teatro Colón. A las 20.30 el Ciclo Principal de Otoño ofrecerá 'Los Lunes al Sol' en el Rosalía de Castro y desde las 21.30 se subirá Sen Senra al escenario del Coliseum. 

También este viernes se llenará de música el salón de actos del colegio Salesianos, gracias a su Festival de Panxoliñas, que se iniciará a las 17.00 horas. 

Festival de panxoliñas

XV Festival de Panxoliñas en A Coruña

Más información

Para los más deportistas estará abierta la pista de hielo del Muelle de Batería, que abre de 16.45 a 22.15 horas, con un precio de 9,90 euros. 

La pista de hielo recibió en su jornada de apertura a decenas de coruñeses

A Coruña ya luce sus patines sobre el hielo del muelle de Batería

Más información

En el pop up navideño de Zara en la calle Compostela se puede disfrutar de un auténtico viaje por una mágica oficina postal, que incluye desde trenes y cuentacuentos a un rico chocolate con churros. 

Colas Zara tienda efímera

Locura festiva por el pop up de Navidad de Zara en A Coruña

Más información

El Centro Comercial Los Rosales organiza a las 17.30 horas un taller de figuritas de Navidad y a las 19.00 habrá una actuación de magia. 

Encendido de Navidad en el Centro Comercial Los Rosales

Programación de Navidad 2025 en Los Rosales

Más información

Por su parte, Marineda City continúa con los shows infantiles de la plaza Emilia Pardo Bazán, que este viernes ofrece 'Cantos de Avoa' a las 17.00 horas. Además, desde este 12 de diciembre y hasta el día 28 habrá un árbol especial en el que dejar un mensaje para donar un euro a la asociación Meniños. Las personas que participen podrán ganar tarjetas regalo de 25, 50 y 100 euros. Y en la plaza exterior continúa en marcha el mercadillo navideño con artesanía y decoración. 

marineda city

Programación completa de Navidad en Marineda City

Más información

En Oleiros se puede disfrutar de las atracciones de la plaza de Esther Pita, abiertas este viernes de 16.00 a 22.45 horas, mientras que en A Fábrica, a las 19.00 horas, habrá un concierto de Navidad de la mano de la Escuela Municipal de Música. En la pista polideportiva de la II República sigue instalada la pista de hielo, abierta este viernes de 16.00 a 23.30 horas. 

Atracciones infantiles y actividades de Navidad en Oleiros

Más información

Culleredo se llena de la magia del Wintercircus con una función a partir de las 18.30 horas en la carpa instalada en el Paseo Marítimo de O Burgo. 

Wintercircus

Wintercircus en Culleredo

Más información

En Arteixo continúa en marchar el concurso de escaparates y la exposición de fotografías en el CCC de Arteixo Manuel Murguía de la mano de Mabel Lozano y 'Chicas nuevas 24 horas'. Además, este viernes el Mercado de Navidad abre de 17.00 a 21.00 horas y la Casita de Papá Noel, de 17.30 a 20.30 horas. 

Ambiente navideño en el centro urbano local

Arteixo inaugura su Navidad con Papá Noel, mercadillo y mucha luz

Más información

Y en Carral, el programa 'Papeques' trae este viernes al Local Xente Nova 'Nani da China', con Pérez & Fernández a partir de las 18.00 horas.

Papeques en Carral

Más información
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Viajeros, a su llegada a A Coruña

El tren continúa al alza en A Coruña: la terminal espera superar el número de viajeros de 2024
Dani Sánchez
Corredoira, en su despacho de Juana de Vega

Antonio Corredoira | “Galicia tendrá un papel importante cuando termine la guerra en Ucrania”
Jorge Riveiro
Pablo Sánchez, en su taller del Barrio de las Flores

Pablo Sánchez | “Para hacer una guitarra no es esencial saber tocar pero sí cómo quieres que suene”
Doda Vázquez
Actuación hace 25 años en los Encuentros de Música Navideña de A Coruña

Hace 25 años | El cancionero popular inaugura la Navidad en las iglesias coruñesas
Eugenio Cobas