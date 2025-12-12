Pablo Sánchez | “Para hacer una guitarra no es esencial saber tocar pero sí cómo quieres que suene”

Pablo Sánchez, en su taller del Barrio de las Flores Carlota Blanco

Pablo Sánchez Otero (A Coruña, 1986) es uno de los agraciados con una beca en los Premios de Artesanía de Galicia 2025 por el trabajo que desarrolla en su taller de guitarras del Barrio de las Flores. Gracias a esta distinción podrá hacer realidad su sueño de viajar a Hokaido para participar en un proyecto formativo con unos artesanos de esta isla japonesa, especializados en guitarrería contemporánea. No es la primera vez que acude a Japón debido a su profesión, aunque en esta ocasión será para un proyecto diferente.

¿Qué tienen de especial estos guitarreros de Hokaido?

Pues hacen, sobre todo, guitarras eléctricas pero con un trabajo que, a mí particularmente, me atrae mucho. Ellos en Japón tienen otro tipo de herramientas, con un tipo de sensibilidades que me atrae mucho y, en particular, las de estos tres guitarreros.

¿Desde cuándo tiene el taller?

En A Coruña lo tengo desde justo antes de la pandemia, desde marzo de 2020. Antes lo tenía en Amberes, en Bélgica, que trabajaba en un taller allí. Y en esto empecé en 2009, que fue cuando hice mi primer curso.

Igual no fue la mejor idea abrir un taller en plena pandemia, con todos confinados...

La verdad es que yo tuve suerte, porque tenía varios encargos en cola y, al trabajar solo, pude ponerme con eso. También tenía cosas de reparaciones, así que no tuve mucho problema.

¿Y cómo llega uno a convertirse en guitarrero?

Fue un poco por unir intereses distintos. Yo empecé a estudiar Arquitectura –aunque hice dos años solamente–, después me cambié a diseño de mobiliario, y descubrí que en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo tenían también clases de carpintería. Yo tocaba la guitarra y entonces decidí unir esos dos intereses: el trabajo con la madera y la música... Y una vez que entré ahí, pues no pude salir.

¿Qué hace falta para ponerse a fabricar una guitarra?

Hay que tener claro lo que quieres hacer. Y, obviamente, disponer de todas las herramientas y contar con las capacidades para hacerlo. Y, cuando tienes un encargo concreto, centrarse en lo que quiere cada músico.

¿Qué tipo de encargos le hacen?

De todo. Desde músicos profesionales hasta aficionados que quieren instrumentos personalizados.

¿Hay algún trabajo especial que le hayan pedido?

Cuando aún estaba viviendo en Bélgica, un músico que toca la tiorba, que me encargó una guitarrilla pequeña. La tiorba es un instrumento muy grande y quería algo pequeñito para poder moverse, para meterlo en la mochila y poder viajar con ella. Esa colaboración me llevó a hacer después otras cosas con él: este año tengo que hacerle otros dos instrumentos de siete cuerdas para un proyecto musical que tiene él y un doctorado.

O sea, que no solo hace guitarras sino también otro tipo de instrumentos...

Sí, de todo lo que es cuerda pulsada, hago un poco de todo. Me centro un poco más en lo moderno, laúdes y cosas de este tipo no hago pero, en el resto, hago un poco de todo.

No sé si hace también guitarras para zurdos...

Sí, sí, también se hacen. De hecho, estoy haciendo una para tener en stock, aunque no es lo más habitual.

Entiendo que es fundamental tocar la guitarra para hacer luego un instrumento...

Yo no tocaba profesionalmente, ni mucho menos, era solamente un hobby. No es esencial saber tocar la guitarra pero sí te ayuda a reconocer cosas a la hora de construir los instrumentos y de comunicar con ellos. Lo que sí es esencial es saber cómo quieres que suenen.