María Pita inaugura el belén municipal, que añade a Xoel López, "un CTV de pura cepa"

Los coruñeses se acercaron a María Pita en la inauguración del belén municipal Javier Alborés

Alguien ha contado a los coruñeses que a Xoel López se le podrá ver por el viejo barrio. En concreto, en la Ciudad Vieja. Y es que su flamante figura destaca ya en el belén municipal, que los herculinos pueden visitar desde esta tarde tras un acto inaugural en que la alcaldesa, Inés Rey, llamó a los vecinos a visitar el palacio de María Pita para descubrir la figura de un músico, "un CTV de pura cepa e portavoz dos valores da Coruña", que ya se encuentra entre los nombres ilustres de la ciudad.

En el acto, al que asistió la regidora y buena parte de la corporación municipal, también participó como es tradición el Coro Cantabile, que entonó tres canciones a modo de inauguración del belén.

En su intervención, la alcaldesa recordó que "hai un ano celebrábamos aquí a música con Sito Sedes" y, casualidades o no, "hoxe celebramos a chegada ao belén a outro músico que representa o mellor do rock e pop a nivel nacional", apuntó la regidora, quien también destacó que, aunque "Xoel non puido estar hoxe con nós, con él no corazón e coa súa figura celebramos a súa música".