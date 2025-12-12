Luz verde a la mudanza definitiva de Repsol a Langosteira: "Es una decisión estratégica"

Momento de la firma del traslado definitivo de Repsol al Puerto Exterior de punta Langosteira Carlota Blanco

Repsol inauguró en marzo de 2023 su nueva terminal de crudo en la dársena de Langosteira. A día de hoy todavía queda pendiente la segunda parte del traslado, es decir, ese 40% de operaciones que se siguen ejecutando en el Puerto Interior, entre las que se incluyen los productos refinados.

Esta situación tiene los días contados. Este viernes, la empresa energética presentó el acuerdo para completar el traslado completo de todos sus tráficos a la dársena exterior. El presidente de la compañía, Antonio Brufau, explicó que este es un "gran paso" y una "decisión estratégica" para Galicia y, en concreto, para Arteixo y A Coruña. Además, destacó el "compromiso" de Repsol con el territorio en el que se ubica y con el sector industrial.

"Son 140 millones de euros para la mudanza definitiva", afirmó Brufau. También señaló que este acuerdo "consolida" el futuro de la refinería coruñesa.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, indicó que el pacto para el traslado ha costado sacarlo adelante, por los "muchos flecos" que tenía, pero destacó que ya es una realidad. También mostró su satisfacción con la mudanza de Repsol. "Es muy importante para A Coruña, Arteixo y toda Galicia", afirmó.

De este modo, la empresa ya encara la mudanza definitiva a Langosteira, una actuación necesaria ante el final de su concesión en el Puerto Interior, ya que termina en diciembre de 2027, con lo que en ese momento ya deberá realizar el 100% de sus operaciones en Arteixo.

La decisión del traslado quedó plasmada en un acto simbólico (ya se había formalizado anteriormente de forma oficial) de firma del acuerdo realizada este viernes en Palexco por parte de la directora de la refinería, Natalia Barreiro, y el presidente del Puerto de A Coruña, Martín Fernández Prado.

La obra, al detalle

Repsol prevé invertir hasta 140 millones de euros para llevar a cabo esta operación, elevando la inversión total a más de 250 millones de euros, ya que hay que tener en cuenta que en 2023 se realizó la primera fase.

Este nuevo proyecto supondrá modificaciones tanto en el complejo industrial como en las instalaciones portuarias en el Puerto Exterior, según afirmó Repsol.

Los términos del acuerdo incluyen una prórroga de 15 años a la concesión actual de 35 años en el Puerto Exterior. La nueva superficie de ocupación total de la compañía en la dársena exterior alcanzará los 127.000 metros cuadrados entre parcela de suelo y lámina de agua.

Las actuaciones incluyen la ampliación del área de bombeo, nuevas interconexiones en el interior portuario con el trazado del poliducto existente e infraestructuras en el pantalán actual (frente 1).

Además, se construirá un nuevo frente 2 para atraque de los barcos en el muelle comercial existente en el puerto. La obra marina del frente 2 de atraque la llevará a cabo la Autoridad Portuaria. También se contempla la posibilidad de añadir un tercer frente adosado a la cara sur del pantalán actual de Repsol, inaugurado en 2023, según indica la firma.

Descargas en la actualidad

Según los datos de la compañía energética, en 2024 movió cerca de diez millones de toneladas de mercancías en el puerto coruñés. De esta cifra, en la terminal de Langosteira se descargaron 5,4 millones de toneladas de crudo, a lo que hay que sumar 363.000 toneladas de tráfico de sólidos que también se descargaron en el Puerto Exterior (53.000 toneladas de azufre y 310.000 toneladas de coque verde).

Los tráficos operados por Repsol en el Puerto Interior en 2024 supusieron 4,2 millones de toneladas. En este caso, se incluyen materias primas de origen orgánico, productos intermedios para otras industrias como la petroquímica, como es el propileno grado polímero o componentes para fabricar gasolinas y gasoil, así como productos finales para diferentes mercados nacionales y de exportación (asfaltos, glp, fuel marino y combustibles de automoción).