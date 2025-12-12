Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Los tráficos portuarios que seguirán en el centro de A Coruña tras cambiar la fachada marítima

La Jefa de la División Comercial del Puerto señala que la pesca, cruceros, siderurgia, madera y vidrio podrán continuar en los muelles urbanos

Iván Aguiar
Iván Aguiar
12/12/2025 10:45
Un barco, en el Puerto Interior de A Coruña
Un barco, en el Puerto Interior de A Coruña
Quintana
Repsol presentó este viernes el acuerdo que ha alcanzado con la Autoridad Portuaria para trasladar los tráficos que todavía realiza hoy en día en los muelles urbanos de A Coruña. Esto supone un paso importante para dejar libre el recinto portuario y poder avanzar en la definición de los usos que tendrá en el futuro.

La Jefa de División Comercial del Puerto, Samanta García-Carro, explicó esta semana, en la celebración de la asamblea anual de Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac), que mucha gente se pregunta en la actualidad cuáles serán los tráficos de mercancías que seguirán en el centro de la ciudad cuando se acometa la reordenación prevista en el proyecto Coruña Marítima.

Asamblea general de Agafac

El nuevo centro de control alimentario de Langosteira, previsto para "mediados del próximo verano"

Más información

La respuesta que ofreció es clara. "Aquellos que no supongan un conflicto con la ciudad. Mercancías limpias", indicó. Esto incluye a actividades como los cruceros, pesca, siderurgia, madera o vidrio, según enumeró. También citó que se valora una "posible terminal de contenedores". 

La iniciativa que marcará el futuro de los muelles urbanos (en la que están involucrados Ayuntamiento, Puerto, Xunta y Estado) se desarrolla en dos fases. 

"Seguirán aquellos tráficos que no supongan un conflicto con la ciudad. Mercancías limpias", asegura Samanta García-Carro

En una primera fase, se seleccionarán con criterios objetivos un máximo de cinco candidaturas de entre las catorce ofertas que se han recibido. Se prevé que en el mes de enero de 2026 estén seleccionadas las cinco empresas. Por el momento se conoce que se han presentado al concurso catorce uniones temporales de empresa (UTE).

Meta

Durante su intervención esta semana, la Jefa de División Comercial del Puerto recordó que el Puerto Exterior de Langosteira nació con el objetivo de trasladar aquellos materiales más "peligrosos" fuera de la ciudad, como es el caso del petróleo que Repsol utiliza en la refinería de A Grela-Bens. Este objetivo se cumplió parcialmente en 2023, cuando la empresa energética inauguró su nueva terminal de crudo.

Operarios trabajan en la obra de la red ferroviaria interior del Puerto Exterior de Langosteira

Todos al tren: los puertos de A Coruña y Ferrol ultiman las obras de sus accesos ferroviarios con la vista puesta en 2026 y 2027

Más información

Esta nueva infraestructura creada en Arteixo, para la que fue necesaria construir un poliducto de cuatro kilómetros hasta la refinería de A Grela, permitió el traslado de las operaciones de crudo y de los graneles sólidos (coque, azufre), es decir, el 60% de las operaciones que se venían realizando hasta entonces en los muelles de A Coruña.

El acuerdo firmado hoy por Repsol permite abordar segunda parte del traslado, es decir, ese 40% de operaciones que se siguen ejecutando en el centro de A Coruña, que incluyen productos refinados. Antes de diciembre de 2027 deberán realizarse en los muelles exteriores, ya que en ese momento termina la concesión de Repsol en el Puerto Interior.

