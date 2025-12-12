Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Las consultas canceladas en A Coruña por la huelga rozan las 4.000

La última jornada de huelga ha sido secundada por el 24,67% de los sanitarios del Chuac 

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
12/12/2025 17:20
Varios sanitarios en una protesta contra el Estatuto Marco
Varios sanitarios en una protesta contra el Estatuto Marco
EFE
La última jornada de huelga en A Coruña ha sido secundada por el 24,67% de los sanitarios del Chuac y, aunque el balance completo todavía se conocerá este sábado, su impacto alcanza cifras preocupantes al sumar 1.433 consultas hospitalarias canceladas en el área sanitaria, lo que aumenta hasta casi 4.000 las visitas al especialista paralizadas desde que comenzó la huelga contra el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. 

A ellas se suman un total de 335 pruebas diagnósticas que tampoco se han podido realizar por el mismo motivo, al añadir 196 en la jornada del jueves, mientras que las operaciones paralizadas ya superan el centenar, tras suspenderse 77 intervenciones más en el tercer día. 

Una sanitaria en una protesta por el Estatuto Marco

A Coruña ya acumula 2.500 consultas, 200 pruebas y 80 cirugías canceladas por la huelga

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aseguró este viernes que la semana que viene se realizarán alrededor de la mitad de las cirugías suspendidas. 

"El objetivo es que las próximas semanas podamos llegar al 100%", ha confiado el representante autonómico, en declaraciones a los medios, sobre la reprogramación de los procedimientos quirúrgicos.

Sin embargo, sostiene que las consultas son "más difíciles" de reorganizar y se irán agendando "en función de las prioridades", con el horizonte en que esté "todo" reprogramado en dos o tres semanas.

Facultativos protestan en la manifestación convocada por el Sindicato Médico de Sevilla, este jueves, en la ciudad andaluza

Sanidad reitera a los médicos que no está en sus manos elaborar un Estatuto propio

