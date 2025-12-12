Mi cuenta

A Coruña

La Xunta, sobre la declaración de mercado tensionado en A Coruña y los alquileres: "Se cumple lo que decíamos y no tendría efectos"

Ep
12/12/2025 11:29
Diego Calvo
Diego Calvo
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha manifestado que el último informe del Observatorio da Vivenda "reafirma lo que la Xunta decía" ante su postura de que la declaración de mercado tensionado en A Coruña no tendría efectos en los contratos de alquiler y en los precios, de cara a un aumento en el primer caso y de una bajada en el segundo.

Varias personas en el Paseo Marítimo, con viviendas de Monte Alto al fondo

El alquiler en A Coruña afronta una nueva crisis: expiran los contratos pandémicos

Más información

Frente a la postura mantenida por la alcaldesa herculina, Inés Rey, quien ha defendido que se han producido ambas cuestiones, el conselleiro, con motivo de su presencia en un acto en el Palacio de Congresos de A Coruña sobre el traslado de Repsol al puerto exterior de Arteixo, ha insistido en que "se cumple lo que decíamos".

Una inmobiliaria de A Coruña

El Ayuntamiento señala que los precios del alquiler se han estabilizado en A Coruña

Más información

"Que esa limitación de alquileres iba a tener consecuencias, una limitada reducción de los alquileres de un 0,4% y se reduce la oferta de alquileres a los ciudadanos en un 60%", ha sentenciado.

¿Qué significa para el alquiler que A Coruña sea zona de mercado residencial tensionado? Preguntas y respuestas

Más información

"Se cumple lo que decíamos, por eso le pedimos a la alcaldesa que deje de seguir a pie juntillas el programa de Pedro Sánchez y que piense en los ciudadanos", ha añadido.

