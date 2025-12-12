Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Xunta insta a todas las administraciones implicadas a proteger los murales de Lugrís

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
12/12/2025 15:36
Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano lugris
Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano Lugrís
Patricia G. Fraga
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, ha apelado a la "máxima responsabilidad" de todas las administraciones implicadas en la protección de los murales de Lugrís localizados en un bajo de la calle Olmos, en A Coruña.

Lo ha manifestado este viernes en una respuesta en la comisión cuarta del Parlamento, en el que ha puesto el foco en la necesidad de avanzar en la protección de estas pinturas y poder ponerlas a disposición de la ciudadanía en las mejores condiciones, "tal y como fue y está siendo el compromiso de la Xunta".

Miramontes ha pedido al Ayuntamiento de A Coruña y a la Diputación de A Coruña que se sumen "con el mismo compromiso en la conservación de este Bien de Interés Cultural".

Local de la calle Olmos que alberga los murales de Urbano lugris

Los murales de Lugrís de la calle Olmos de A Coruña ya son Bien de Interés Cultural

Más información

Ha recordado la importancia de "participar, trabajar y avanzar" en la mesa de trabajo conjunta de las tres administraciones implicadas, activada el pasado junio.

El director xeral de Patrimonio Cultural ha lamentado que la Diputación no asistiese a ese encuentro -debido a problemas de agenda- y le ha pedido que se sume a la próxima convocatoria, a la vez que ha resaltado que es "muy importante que todas las administraciones actuemos con la máxima responsabilidad".

El destino de los murales de Lugrís ya tiene una nueva cita con la Xunta, A Coruña y la Diputación

Más información

La Xunta propuso la creación de un espacio dedicado a la figura y obra de Lugrís en los números 25 y 27 de la calle Olmos, donde se encuentran los murales, al considerar que esta es la opción más óptima para garantizar la conservación del conjunto, a la vez que resulta la menos costosa.

El Gobierno gallego adquirió estos murales tras presentar en el Juzgado Mercantil número 3 de A Coruña a la resolución para ejercer el derecho de tanteo. 

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Bolt, Cabify, Uber y taxi

La Xunta ha trasladado 123 actas de inspección relativas a posibles servicios urbanos irregulares en A Coruña
Redacción
Varios sanitarios en una protesta contra el Estatuto Marco

Las consultas canceladas en A Coruña por la huelga rozan las 4.000
Lucía Crujeiras
Momento en el que los bombos de la Lotería de Navidad llegan al Teatro Real

Los bombos del sorteo de Navidad ya esperan en el Teatro Real para repartir 2.772 millones
EFE
Los vinos de Francis Ford Coppola en El Corte Inglés

La oferta cinematográfica que no podrás rechazar en El Corte Inglés de A Coruña
Noela Rey Méndez