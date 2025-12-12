La Xunta insta a todas las administraciones implicadas a proteger los murales de Lugrís
El director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, ha apelado a la "máxima responsabilidad" de todas las administraciones implicadas en la protección de los murales de Lugrís localizados en un bajo de la calle Olmos, en A Coruña.
Lo ha manifestado este viernes en una respuesta en la comisión cuarta del Parlamento, en el que ha puesto el foco en la necesidad de avanzar en la protección de estas pinturas y poder ponerlas a disposición de la ciudadanía en las mejores condiciones, "tal y como fue y está siendo el compromiso de la Xunta".
Miramontes ha pedido al Ayuntamiento de A Coruña y a la Diputación de A Coruña que se sumen "con el mismo compromiso en la conservación de este Bien de Interés Cultural".
Ha recordado la importancia de "participar, trabajar y avanzar" en la mesa de trabajo conjunta de las tres administraciones implicadas, activada el pasado junio.
El director xeral de Patrimonio Cultural ha lamentado que la Diputación no asistiese a ese encuentro -debido a problemas de agenda- y le ha pedido que se sume a la próxima convocatoria, a la vez que ha resaltado que es "muy importante que todas las administraciones actuemos con la máxima responsabilidad".
La Xunta propuso la creación de un espacio dedicado a la figura y obra de Lugrís en los números 25 y 27 de la calle Olmos, donde se encuentran los murales, al considerar que esta es la opción más óptima para garantizar la conservación del conjunto, a la vez que resulta la menos costosa.
El Gobierno gallego adquirió estos murales tras presentar en el Juzgado Mercantil número 3 de A Coruña a la resolución para ejercer el derecho de tanteo.