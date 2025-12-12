Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Xunta ha trasladado 123 actas de inspección relativas a posibles servicios urbanos irregulares en A Coruña

Redacción
12/12/2025 17:22
Bolt, Cabify, Uber y taxi
Bolt, Cabify, Uber y taxi
Germán Barreiros / Patricia G. Fraga
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, mantuvo este jueves un encuentro con la Fegamp y representantes municipales para abordar la situación de los VTC en Galicia, una reunión en la que A Coruña estuvo muy presente. Fontela insistió en que la Xunta cumple “estrictamente” con la normativa estatal y que la competencia sobre los servicios urbanos de VTC —incluidas las sanciones— recae en los concellos, entre ellos el coruñés.

La responsable autonómica recordó que las autorizaciones que tramita la Xunta son solo interurbanas, es decir, permiten operar entre distintos municipios pero no dentro de las ciudades. Si A Coruña quiere habilitar servicios urbanos de VTC, debe hacerlo mediante sus propias ordenanzas, tal y como contempla la Lei de Transporte Público de Galicia.

En este sentido, Fontela subrayó que la Xunta no puede sancionar a los VTC que operen de forma indebida dentro del término municipal, pero sí puede —y lo hace— remitir las irregularidades detectadas para que el Concello actúe.

Solo en lo que va de año, el Ejecutivo autonómico ha trasladado 123 actas de inspección relativas a posibles servicios urbanos irregulares en A Coruña. “Son los concellos los que deben tomar las decisiones oportunas respecto a la regulación y sanción en el ámbito urbano”, recordó.

La directora xeral también explicó que la normativa estatal se modificó en 2023, limitando la concesión de nuevas licencias a criterios ambientales y de congestión de tráfico, salvo para vehículos eléctricos o cero emisiones. La Xunta, señaló, cumple con esos requisitos de manera “rigurosa”.

Fontela aprovechó el encuentro para recordar que los ayuntamientos también tienen obligaciones con el sector del taxi, al que deben garantizar un servicio continuo y en buenas condiciones. La Xunta, por su parte, mantiene su apoyo con ayudas para renovar vehículos adaptados o de bajas emisiones, con una línea de 500.000 euros publicada esta misma semana de cara a 2026.

Además, el Gobierno gallego ha enviado una comunicación a todos los titulares de licencias VTC recordándoles sus deberes legales, y continuará reforzando las inspecciones. “Seguiremos velando para que se cumpla la normativa, pero en el ámbito urbano, quienes deben actuar son los concellos”, concluyó.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

DSC_4316

María Pita inaugura el belén municipal, que añade a Xoel López, "un CTV de pura cepa"
Jorge Riveiro
Varios sanitarios en una protesta contra el Estatuto Marco

Las consultas canceladas en A Coruña por la huelga rozan las 4.000
Lucía Crujeiras
Momento en el que los bombos de la Lotería de Navidad llegan al Teatro Real

Los bombos del sorteo de Navidad ya esperan en el Teatro Real para repartir 2.772 millones
EFE
Los vinos de Francis Ford Coppola en El Corte Inglés

La oferta cinematográfica que no podrás rechazar en El Corte Inglés de A Coruña
Noela Rey Méndez