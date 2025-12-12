Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La Xunta culpa al Ayuntamiento de los problemas de mantenimiento del CEIP Cidade Vella

Redacción
12/12/2025 15:13
Entrada del CEIP Cidade Vella
Entrada del CEIP Cidade Vella
Quintana
El director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, explicó este viernes en el Parlamento que las patologías que presenta el Colegio Cidade Vella de A Coruña son "resultado directo de la no realización de las tareas de conservación y cuidado periódicas que le competen al Ayuntamiento, al que instó a asumir sus responsabilidades de mantenimiento". 

En este sentido, recordó que este tipo de trabajos en los colegios de Educación Infantil y Primaria son competencia municipal según el Acuerdo de Colaboración entre la Consellería de Educación y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp). 

La competencia del Gobierno gallego es el mantenimiento del resto de centros (institutos, centros integrados de FP y conservatorios y escuelas de arte de titularidad autonómica), así como realizar las grandes obras de rehabilitación, explicó. 

También destacó que el Gobierno gallego invirtió 400.000 euros en diferentes mejoras en este colegio coruñés, entre ellas el relevo de la cubierta y parte de la renovación de las ventanas del centro. 

El portavoz municipal de Podemos, Aitor Neira, durante su visita

Podemos pone el foco en el CEIP Cidade Vella y urge al Ayuntamiento a intervenir

“La falta de mantenimiento provoca que muchos centros acaben precisando obras de mayor envergadura, agravando problemas que inicialmente serían menores”, lamentó. “En el caso del CEIP Cidade Vella, además, tratándose de un edificio con consideración de patrimonio cultural, existe una doble obligación de preservar sus elementos característicos y culturales”, dijo. 

El AMPA del CEIP Cidade Vella celebró una asamblea para tratar las deficiencias del colegio

Los padres de un colegio de A Coruña buscan "soldadiños" para solucionar los desperfectos del centro

El director xeral destacó, además, el "firme compromiso" de la Xunta con la mejora de las infraestructuras educativas en la ciudad de A Coruña, a través del Plan de nueva arquitectura pedagógica, que incluye ya cerca de 100 actuaciones en los centros de la ciudad con una inversión de cerca de 23,3 millones de euros. 

En la actualidad hay obras en ejecución o comprometidas por valor de 15,7 millones, de los que están en obra actuaciones por importe de 7,7 millones de euros. Entre ellas destacó la rehabilitación integral del CIFP Ánxel Casal (2,5M€), las mejoras sectoriales y cubrición de la pista del IES Salvador de Madariaga (2,1M€), rehabilitación integral del IES Plurilingüe Rafael Dieste (1,7M€), el cambio de cubierta del IES Ramón Menéndez Pidal (724.000€) y las mejoras sectoriales en el IES Ramón Otero Pedrayo (529.000€). 

Entre las intervenciones previstas para el futuro más destacadas figuran las ampliaciones del Centro Integrado de FP Paseo das Pontes y el Instituto Agra do Orzán, así como la rehabilitación integral del IES Eusebio da Guarda. 

