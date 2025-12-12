La UDC reformará en 2026 la biblioteca Xoana Capdevielle, Náutica y el Pabellón de Colonias del Campus de Oza
La Universidad de A Coruña (UDC) abordará en el 2026 obras de rehabilitación en edificios emblemáticos de su patrimonio, según informa el rectorado.
Estas actuaciones en la ETS de Náutica, en el Pabellón de Colonias del Campus de Oza y en el aula Xoana Capdevielle están financiadas principalmente por la Xunta de Galicia y cuentan con el apoyo adicional de la Diputación de A Coruña.
La Vicerrectoría de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UDC está finalizando también un diagnóstico del estado de los edificios titularidad de la universidad, "lo que permitirá establecer la priorización anual de las mejoras a acometer en función de criterios técnicos".
Todo ello a través de un Plan Integral de Rehabilitación, Mejora Energética y Humanización (PIRMEH), "dirigido a atajar diferentes problemas de conservación de sus edificios, que arrastran déficits de inversión en mantenimientos desde la crisis de 2008", expone.