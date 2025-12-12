Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La UDC reformará en 2026 la biblioteca Xoana Capdevielle, Náutica y el Pabellón de Colonias del Campus de Oza

Ep
12/12/2025 13:16
Escuela de Náutica de la UDC
Escuela de Náutica de la UDC
La Universidad de A Coruña (UDC) abordará en el 2026 obras de rehabilitación en edificios emblemáticos de su patrimonio, según informa el rectorado.

Estas actuaciones en la ETS de Náutica, en el Pabellón de Colonias del Campus de Oza y en el aula Xoana Capdevielle están financiadas principalmente por la Xunta de Galicia y cuentan con el apoyo adicional de la Diputación de A Coruña.

El rector de la UDC, Ricardo Cao, esta mañana, interviene en la reunión del Claustro

La UDC presentará la semana que viene unos presupuestos que aumentan en 12 millones de euros

La Vicerrectoría de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UDC está finalizando también un diagnóstico del estado de los edificios titularidad de la universidad, "lo que permitirá establecer la priorización anual de las mejoras a acometer en función de criterios técnicos".

Todo ello a través de un Plan Integral de Rehabilitación, Mejora Energética y Humanización (PIRMEH), "dirigido a atajar diferentes problemas de conservación de sus edificios, que arrastran déficits de inversión en mantenimientos desde la crisis de 2008", expone.

