La UDC loa el arte de la oratoria con la creación de su primera liga de debate

Alumnos que participaron ayer en uno de las debates en un aula de la Facultad de Derecho Patricia G. Fraga

Ya se prefiera la escuela clásica de los Séneca, Cicerón o Aristóteles o se escoja la vía presentista –y pop– de Gabriel Rufián, Oskar Matute o Aitor Esteban, los amantes de la oratoria en A Coruña han encontrado un filón para imitar a sus ídolos en la nueva liga de debate que ha creado la UDC. La competición, que dio comienzo ayer en la facultad de Derecho y concluirá hoy, trata de fomentar que los participantes dominen el arte de la palabra y el argumento a través de un torneo, jueces mediante, que pondrá en tela de juicio su elocuencia y les permitirá mejorar sus habilidades.

Así lo atestigua Manuel Tostado, presidente de la Asociación Universitaria de Debate de A Coruña (AUDC), entidad estudiantil al cargo de la propuesta y la organización del evento. Según explica, es la primera vez que se organiza en la urbe un evento de este estilo, al que acudieron ayer 33 personas (seis jueces y 27 participantes) entre alumnos de la UDC y otros de Santiago y Ferrol, en representación de grados como Derecho, Comunicación o Informática, entre otros.

La dinámica es simple. Como explica Tostado, existen diferentes modalidades en el mundo del debate, pero la AUDC se centra en el British Parlament (BP), una de las más clásicas. Los debates de la liga se producen así bajo ese formato: se presenta una moción, y cada equipo (son de dos personas) tiene un espacio de doce minutos para desarrollar sus argumentos y refutaciones a favor o en contra.

“Después comienza el debate en sí, donde hay una postura a favor y otra en contra, con dos equipos en cada una”, explica el experto. “Los jueces califican a través de un sistema de puntos qué tal lo han hecho, y les explican cómo mejorar: se analiza su expresión oral, su comunicación no verbal, sus movimientos en el atril...”, apunta.

Es la primera vez que la asociación, creada en 2023, organiza un acto del estilo. Y lo ha hecho, precisamente, por cómo ha crecido en volumen de integrantes este curso. “Otros años éramos diez, ahora estamos en torno a los 40 asociados”, explica Tostado. Las expectativas de cara al futuro, de hecho, están por las nubes: “Que haya venido tanta gente nos anima. Tenemos ganas de organizar algo incluso más grande en A Coruña. Aquí nunca se ha hecho un torneo de debate potente. Queremos intentar que A Coruña y Galicia sean un centro de referencia para eventos de este tipo”, asegura.

Cuando hoy termine la liga habrá tres premios: dos para los mejores equipos y otro al mejor orador. Además, todos recibirán un diploma de asistencia. El aspecto social triunfa: ayer ya cenaron todos juntos. También en la oratoria, como en la vida, el mejor premio son los amigos –aunque debatamos con ellos– que hacemos por el camino.