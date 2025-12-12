La oferta cinematográfica que no podrás rechazar en El Corte Inglés de A Coruña

Los vinos de Francis Ford Coppola en El Corte Inglés Víctor Seoane

Francis Ford Coppola es uno de los mejores directores de cine de la historia, pero lo que no tanta gente sabe es que también es un empresario vitivinícola. Fue en 2006 cuando la familia Coppola compró el histórico Château Souverain del condado de Sonoma, en Estados Unidos, para abrir cuatro años más tarde una bodega con su cinematográfico nombre.

Utilizando prácticas innovadoras para hacer sostenible el cultivo de los viñedos y generar un ambiente acogedor han dado lugar a un conjunto de vinos de reconocido prestigio.

No es tan habitual verlos vendidos en una zona tan de vinos como es Galicia, pero esta semana, concretamente, A Coruña cuenta con una oferta a la que pocos amantes de estos caldos se podría resistir. Y es que si, habitualmente los vinos de la bodega de los Coppola tienen precios que rondan los 18 euros, durante estas navidades El Corte Inglés de Ramón y Cajal tiene activa una oferta en la que la segunda unidad sale a mitad de precio.

Como han podido comprobar los clientes del establecimiento comercial coruñés, hay disponibles las variedades de cabernet sauvignon y chardonnay, por un precio de 16,90 euros, pero comprando una segunda unidad esta sale por 8,45. Se trata de una oferta que se activó el pasado 20 de noviembre y que durará hasta la víspera de Reyes, el 5 de enero.

El 'Rosso & Bianco Chardonnay' de la añada de 2021 de la bodega de Francis Ford Coppola se define como un vino pensado para "disfrutar diariamente" sin demasiadas pretensiones y que cuenta con aromas a fruta tropical, manzana, pera y vainilla, así como una acidez equilibrada en boca, con sabores sedosos, jugosos y frutales, muy apto para maridar con pescados, sushi y quesos semicurados.

Por su parte, el 'Roso & Bianco Cabernet Sauvignon' de 2020 cuenta con aroma especiado de recuerdos herbáceos y que rememora a ciruelas o cerezas, junto con un sabor algo licoroso y de recuerdo afrutado.