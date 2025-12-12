Actuación hace 25 años en los Encuentros de Música Navideña de A Coruña GAGO

La undécima edición de los Encuentros de Música Navideña Ciudad de A Coruña comenzó hace 25 años con una actuación del Orfeón Herculino y de la Coral Polifónica de Mera para acercar la música popular al público desde diferentes iglesias de la ciudad: la Colegiata de Santa María, Santo Tomás, San Francisco de Asís, Padres Redentoristas y Santa Lucía. Hace 50 años, desde el Museo del Castillo de San Antón hacían balance de los ingresos correspondientes a 1975. Tal día como hoy de 1950, 75 años atrás, El Ideal Gallego informaba de la goleada (3-0) con la que el Deportivo superó al Atlético de Madrid en Riazor, con tantos de Franco, Mol y Osvaldo. A estas alturas de 1925 era noticia el viaje del alcalde Casás a Santiago para participar en el recibimiento del arzobispo, García de Alcolea.

Martes, 12 de diciembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | El cancionero popular inaugura la Navidad en las iglesias coruñesas

El Orfeón Herculino y la Coral Polifónica de Mera inauguraron ayer, 11 de diciembre de 2000, la undécima edición de los Encuentros de Música Navideña Ciudad de A Coruña, organizados por la coral Follas Novas. Como cada año, diversas agrupaciones se reúnen en la ciudad para dar a conocer toda la riqueza de la música que, a través de los siglos, se compuso para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Si otros años los recitales tenían lugar en la Colegiata de Santa María del Campo, ahora también se convertirán en escenario las iglesias de Santo Tomás, de San Francisco de Asís, de los Padres Redentoristas y de Santa Lucía.

Mientras tanto, los municipios afectados por las inundaciones harán un frente común para exigir el pago de indemnizaciones por los daños. Aunque el temporal ya ha remitido, un árbol cayó ayer en Cambre y golpeó un coche, cuya conductora resultó ilesa.

Por otra parte, Cepsa, que copa la cuarta parte del mercado español, rebajó anoche dos pesetas el precio de sus combustibles. La gasolina súper cuesta ahora 149,9 pesetas; la sin plomo de 95 octanos, 139,9; la de 98 octanos, 153,9; y el gasóleo, 127,9.

Viernes, 12 de diciembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | El Museo de San Antón ingresó casi un millón entre subvenciones y entradas

El Patronato del Museo Arqueológico provincial e Histórico Municipal se reunió ayer, 11 de diciembre de 1975, en uno de los salones del Palacio Municipal. Presidió el alcalde, Jaime Hervada, titular del Patronato, acompañado del diputado provincial señor Docampo Mendía, en representación del presidente de la Diputación; Ripoll García, teniente de alcalde ponente de Cultura y arte; miembros del Patronato, señores Chamoso Lamas, Naya Pérez, Longueira Bregua y Rodríguez Maneiro, y el director del Museo, señor López Gómez.

El director del Museo Arqueológico e Histórico Municipal puso en conocimiento de los asistentes que los ingresos obtenidos por el Museo del Castillo de San Antón, durante el año en curso, alcanzaron casi un millón de pesetas, entre los productos recaudados por el acceso del público al museo y las subvenciones que le otorgó el Ayuntamiento.

Además, la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Universitario renovó los cargos de presidentes, tesorero y varios vocales. Don Manuel Vidán Torreira es el nuevo presidente. El vicepresidente es don José Luis Rodríguez Fuentes y el tesorero, don Albertino Suárez Álvarez.

Martes, 12 de diciembre de 1950 ARCHIVO

Hace 75 años | Franco, Mol y Osvaldo, goleadores ante el Atlético

El partido, emocionante y entretenido, que libraron el Deportivo y el Atlético de Madrid en Riazor, tuvo dos fases completamente distintas en cuanto a desarrollo del juego se refiere, reflejadas fielmente en el marcador, que señalaba finalmente un merecido 3-0 a favor del Deportivo. Porque si bien es verdad que en la primera parte del encuentro dominó más el conjunto madrileño e impuso sobre el terreno del Estadio su juego científico y medido, no lo es menos que en la continuación –tras el descanso– el Deportivo se impuso plenamente a su rival de turno, demostrando, además, mayor eficacia ante la meta defendida por Domingo que la que habían evidenciado los delanteros rojiblancos en el primer tiempo frente a Juanito Acuña.

Franco, Moll y Osvaldo marcaron los goles, los tres en la segunda mitad del encuentro disputado en Riazor.

Sábado, 12 de diciembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | El alcalde Casás, en el recibimiento al Arzobispo

Hoy, 12 de diciembre de 1925, sale para Santiago el alcalde de la Coruña, señor Casás, con objeto de tomar parte en el recibimiento del señor Arzobispo, señor Alcolea, que continúa recibiendo numerosas pruebas de respeto y afecto. El domingo lo hará el gobernador civil, señor Llosas, que irá hasta el límite de la provincia, donde esperará al Dr. García de Alcolea.

Sabemos que el Arzobispo de Santiago hará su primera visita a la Coruña el día 10 de enero de 1926, salvo dificultades imprevistas. Aprovechará su estancia en esta capital para imponer la cruz de Beneficencia a la Superiora del Hospicio, Sor Gumersinda Escós de las Heras. Dicho acto se verificará el día 13. Conoce el Prelado a la virtuosa religiosa de cuando ésta ejercía su ministerio en Palencia y era él canónigo magistral de la Catedral palentina.