Fotowalk vuelve a recorrer A Coruña por Navidad

Navidad en A Coruña Patricia G. Fraga

Fotowalk prepara una nueva quedada fotográfica el 20 de diciembre en A Coruña.

¿Qué hace falta? Ganas, ilusión y un móvil o cámara. Reiteran, como en cada quedada, que no hace falta tener conocimientos, simplemente querer asistir y pasar una jornada diferente.

"Disfrutar de la fotografía" es el único propósito que se marcan desde la organización y esta ocasión el punto de partida será el Centro MOP, en el muelle de Batería.

La ruta fotográfica navideña empezará visitando la exposición de Annie Leibovitz y, tras una parada para comer, llegará el turno de exteriores: fotografía de calle por el puerto, Ciudad Vieja y mercados navideños.

¿Y los retos fotográficos del día? Retratos ambientales inspirados en la fotógrafa estadounidense, contraluces en La Marina, texturas arquitectónicas del muelle, detalles navideños, fotografías en movimiento en la calle y composiciones minimalistas en la zona vieja.

Una quedada más que se unirá a todas las que han hecho desde hace dos años, recorriendo diferentes ayuntamientos, conociendo a mucha gente y, por supuesto, captado muchos instantes a través de sus objetivos.