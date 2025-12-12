El tren continúa al alza en A Coruña: la terminal espera superar el número de viajeros de 2024

Viajeros, a su llegada a A Coruña Quintana

La movilidad ferroviaria en A Coruña sigue batiendo récords. Y es que, después de que el año 2024 cerrase con que un total de 3.632.269 viajeros pasaron durante todo el curso por la estación de A Coruña, este curso parece ser incluso si cabe mejor y la terminal espera superar el número de viajeros registrados el año pasado.

Espera hacerlo en un nuevo espacio, que cumplirá un año desde su puesta en marcha este domingo, y que ha tenido que lidiar con grandes episodios de caos tanto en sus aledaños como en el interior de sus instalaciones debido al gran número de viajeros que cada día utilizan corredores como el Eje Atlántico, precisamente la línea de media distancia más utilizada de toda España durante todo el curso 2024.

2,92 MILLONES de usuarios utilizaron la estación hasta el 31 de octubre de este año como origen o salida de sus trayectos

Hasta el pasado 31 de octubre, Adif contabilizó 2.924.600 usuarios que este año utilizaron la terminal provisional como origen o destino de sus desplazamientos. Aunque la cifra es ligeramente inferior al año pasado, los datos que esperan registrarse en noviembre y, sobre todo, en diciembre, podrían sobrepasar los 3,6 millones registrados en 2024. No obstante, estos datos no solo provienen de la línea A Coruña-Vigo, también de conexiones con Madrid o con otras ciudades de la región gallega. De hecho, el aumento de trayectos que conectan la urbe herculina con la capital española ha provocado que algunos usuarios hayan optado por el avión, tras las pocas plazas que todavía quedan libres.

No cesan los retrasos

Si hay un aspecto que los usuarios demandan que se mejore son los retrasos. De hecho, durante varios días de esta semana los trenes de primera hora de la mañana con origen A Coruña sufrieron retrasos, lo que provocó consecuencias en los cientos de pasajeros que utilizan este servicio para llegar en hora a sus clases o a sus puestos de trabajo.

“Con cierta frecuencia vemos cómo los trenes van llenos y se sufre el retraso –y la incertidumbre– de no saber cuándo vas a llegar. Trabajan muy precario y lo que necesitamos es robustez”, dicen desde la Plataforma de Usuarios Recurrentes de Media Distancia. 