El aeropuerto de A Coruña registra el mejor noviembre de su historia pese a no contar con plazas del Imserso

Pasajeros acceden al aeropuerto de Alvedro Patricia G. Fraga

El aeropuerto de A Coruña vuelve a crecer. Y lo hace en un mes de noviembre en el que fue la única terminal gallega sin plazas del Imserso. De acuerdo a las estadísticas publicadas este viernes por AENA, Alvedro sumó 108.080 pasajeros, un 8,3% más que en el mismo mes del ejercicio anterior. Es, a su vez, el mejor noviembre de su historia en lo relativo al tráfico de viajeros.

El aeródromo coruñés se sitúa, además, más cerca que nunca de Lavacolla, que perdió un 33,1% del pasaje debido a la fuga de Ryanair, y, por consiguiente, la pérdida de rutas, y cosechó, por lo tanto, 157.855 viajeros. Peinador, por su parte, registró 96.054 pasajeros, un 9,9% más.

La oferta de plazas del Imserso, no obstante, fue diferente para las tres terminales gallegas. Estas, que juegan un peso importante en las estadísticas de noviembre, no sumaron nada en Alvedro, ya que es el único aeropuerto sin esta oferta por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Mientras Rosalía de Castro añadió alrededor de 50.000 plazas gracias a los viajes del Imserso, Peinador contabilizó 18.000. Alvedro, cero.

En lo que va de año, por el aeródromo de A Coruña pasaron 1.185.267 personas, un 4,3% más que en el mismo periodo de 2024. El total de Santiago se queda en 2.940.873, un 13,4% menos; y el de Vigo en 1.017.683, un 5,6% superior.

La infraestructura coruñesa acogió en noviembre 1.160 aterrizajes y despegues, un 0,4% menos. Además, de los 107.983 pasajeros comerciales, 97.365 realizaron trayectos nacionales (+7,1%) y 10.618, internacionales (+20,1%). Por lo que respecta a los vuelos, de las 780 operaciones comerciales gestionadas, 690 tuvieron origen o destino nacionales y 90, internacionales.