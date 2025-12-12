Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El aeropuerto de A Coruña registra el mejor noviembre de su historia pese a no contar con plazas del Imserso

Alvedro suma 108.080 pasajeros, un 8,3% más que en 2024

Lara Fernández
Lara Fernández
12/12/2025 15:14
Pasajeros acceden al aeropuerto de Alvedro
Pasajeros acceden al aeropuerto de Alvedro
Patricia G. Fraga
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El aeropuerto de A Coruña vuelve a crecer. Y lo hace en un mes de noviembre en el que fue la única terminal gallega sin plazas del Imserso. De acuerdo a las estadísticas publicadas este viernes por AENA, Alvedro sumó 108.080 pasajeros, un 8,3% más que en el mismo mes del ejercicio anterior. Es, a su vez, el mejor noviembre de su historia en lo relativo al tráfico de viajeros.

El aeródromo coruñés se sitúa, además, más cerca que nunca de Lavacolla, que perdió un 33,1% del pasaje debido a la fuga de Ryanair, y, por consiguiente, la pérdida de rutas, y cosechó, por lo tanto, 157.855 viajeros. Peinador, por su parte, registró 96.054 pasajeros, un 9,9% más. 

La oferta de plazas del Imserso, no obstante, fue diferente para las tres terminales gallegas. Estas, que juegan un peso importante en las estadísticas de noviembre, no sumaron nada en Alvedro, ya que es el único aeropuerto sin esta oferta por parte del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Mientras Rosalía de Castro añadió alrededor de 50.000 plazas gracias a los viajes del Imserso, Peinador contabilizó 18.000. Alvedro, cero.

En lo que va de año, por el aeródromo de A Coruña pasaron 1.185.267 personas, un 4,3% más que en el mismo periodo de 2024. El total de Santiago se queda en 2.940.873, un 13,4% menos; y el de Vigo en 1.017.683, un 5,6% superior.

La infraestructura coruñesa acogió en noviembre 1.160 aterrizajes y despegues, un 0,4% menos. Además, de los 107.983 pasajeros comerciales, 97.365 realizaron trayectos nacionales (+7,1%) y 10.618, internacionales (+20,1%). Por lo que respecta a los vuelos, de las 780 operaciones comerciales gestionadas, 690 tuvieron origen o destino nacionales y 90, internacionales.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Entrada del CEIP Cidade Vella

La Xunta culpa al Ayuntamiento de los problemas de mantenimiento del CEIP Cidade Vella
Redacción
Feijóo, a la derecha, junto a Mazón

La jueza de la dana cita a Feijóo como testigo
EFE
Navidad en A Coruña

Fotowalk vuelve a recorrer A Coruña por Navidad
Andrea Gestal
Pescado en una plaza de abastos

La inflación en Galicia sube al 2,8% en noviembre y la de los alimentos, al 3,2%
EFE