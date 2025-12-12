Antonio Orozco repetirá en el Coliseum en 2026

Concieto de Antonio Orozco German Barreiros

Hace poco más de un mes que Antonio Orozco se subió al escenario del Coliseum junto a 7.000 fieles. En un momento de emoción, prometió: “No me voy a ir de Galicia en toda mi vida”. Y parece que cumplirá. En octubre de 2026 regresará al multiusos herculino.

Lo hará con 'La gira de tu vida', que lo llevará por diferentes rincones de España y, como no podía ser de otra manera, por Galicia. En concreto por A Coruña, el 3 de octubre de 2026. Muy cerca de donde en su última visita se prometió empadronar, ya que un emocionado Orozco aseguró en su último recital que le gustaría empadronarse en Sada.

Las entradas para esta nueva cita en el Coliseum con Antonio Orozco ya están disponibles a través de la página web emotionalevents.es