A Coruña

Antonio Orozco repetirá en el Coliseum en 2026

El artista barcelonés actuó allí el pasado octubre, donde mostró su enorme cariño por Galicia

Óscar Ulla
Óscar Ulla
12/12/2025 12:30
Concieto de Antonio Orozco
Concieto de Antonio Orozco
German Barreiros
Hace poco más de un mes que Antonio Orozco se subió al escenario del Coliseum junto a 7.000 fieles. En un momento de emoción, prometió: “No me voy a ir de Galicia en toda mi vida”. Y parece que cumplirá. En octubre de 2026 regresará al multiusos herculino.

Antonio Orozco

A Coruña disfruta de los pedacitos de la carrera de un Antonio Orozco en plenitud

Más información

Lo hará con 'La gira de tu vida', que lo llevará por diferentes rincones de España y, como no podía ser de otra manera, por Galicia. En concreto por A Coruña, el 3 de octubre de 2026. Muy cerca de donde en su última visita se prometió empadronar, ya que un emocionado Orozco aseguró en su último recital que le gustaría empadronarse en Sada.

Las entradas para esta nueva cita en el Coliseum con Antonio Orozco ya están disponibles a través de la página web emotionalevents.es

Antonio Orozco | "Estar a la altura de lo que la gente espera es lo que no me deja dormir"

Más información
