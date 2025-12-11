Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

Unha chamada de atención para non esquecer a figura de Guillermo Monroy e dar fe do seu legado

A Fundación Luis Seoane inaugura esta tarde unha mostra sobre a figura dun dos fundadores de Atlántica

Óscar Ulla
Óscar Ulla
11/12/2025 06:22
Ángel Cerviño, cunha obra de Monroy na Fundación Luis Seoane
Ángel Cerviño, cunha obra de Monroy na Fundación Luis Seoane
Carlota Blanco
Hoxe, ás 19.30 horas, abre na Fundación Luis Seoane unha nova exposición, ‘Guillermo Monroy. Aquí e agora’, que percorre a obra pictórica de quen fora un dos fundadores do grupo Atlántica.

O comisario da mostra, Ángel Cerviño, explica que é “unha homenaxe” á obra dun artista que morreu antes dos 30 anos: “Todo o que pintou parece unha obra dun artista novo, el quedou como novo para sempre, é un pouco a tese da exposición, demostrar que pese a que morreu tan novo ten unha obra completa, perfectamente madura e revisable”. “Se non souberas que morreu de forma tan precipitada... ves a obra e parece completa, non hai nada que botar de menos, todo o que se necesita dun artista está aí”, explica Cerviño.

O comisario ve tamén esta exposición como “unha chamada de atención para que non nos olvidemos de que Monroy sigue aí e que está pendente facer unha gran exposición que recolla todo o seu traballo, todo o seu mundo”, indica, en relación aos seus bocetos, libretas e cadernos, “que non están aquí recollidos porque queriamos insistir na potencia da súa pintura, sen interrupcións polo medio”.

Se lle preguntan onde lle gustaría ver esa gran mostra sobre Monroy, Cerviño sorrí: “Un sitio que ten os espacios e os medios podería ser o CGAC, pero, si apunto máis alto, no Reina Sofía, porque é un pintor que ten corpo suficiente para estar no Reina Sofía defendendo a súa obra”.

En concreto, na Luis Seoane pódense ver unhas 40 pinturas, “a maioría do legado familiar, de Flor Monroy, que é un pouco a conservadora do legado, sen ela non sería posible facer nin esta nin outra exposición”. Cerviño lembra que tamén hai obras cedidas polo CGAC, Museo de Pontevedra, Afundación ou o Museo Quiñones de León, “todas as coleccións importantes de Galicia teñen obra de Monroy”, lembra Cerviño.

Cor e lixeireza

Cerviño alaba a figura de Monroy como “un artista ben instalado no seu tempo”. E destaca dúas características da súa obra: “A cor, porque hai unha explosión de cor, e a lixeireza das pastas pictóricas”.

“Os bos artistas tocan a intemporalidade, por eso nos interesan Velázquez, Pollock ou Picasso, porque tocan esa faceta, Monroy está nese punto, nese cruce do seu momento histórico e esa intemporalidade”, subliña Cerviño antes da apertura da exposición.

