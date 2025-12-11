Un camión destroza el lateral de un coche en la avenida Finisterre

La Policía Local acudió al lugar del accidente en la avenida Finisterre Cedida

El espectacular amanecer de este jueves no fue tan bonito para el conductor del vehículo que se llevó por delante un camión a primera hora de esta mañana.

El accidente sucedió en pleno cruce entre la avenida Finisterre y la ronda de Outeiro e implicó a un camión del Eroski que se encontraba en pleno reparto que impactó contra un coche de un particular.

Aunque el suceso se saldó sin heridos, los daños materiales son importantes para el vehículo implicado, cuya parte lateral quedó completamente dañada.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Policía Local, que indica que el accidente carece de gravedad y se quedó en un rutinario choque.