El Ideal Gallego

A Coruña

Suquet de rape y cigalas

Redacción
11/12/2025 00:00
Paco Chicón y Sergio Musso
Paco Chicón y Sergio Musso
INGREDIENTES

· 8 rodajas grandes de rape · 8 cigalas 

· 1 cebolla mediana picada muy fina 

· 2 tomates maduros rallados 

· 4 patatas 

· caldo de pescado, 1 litro aproximadamente 

· 200 g de aceite de oliva 

· ½ copita de coñac 

· 3 dientes de ajo fileteados 

· 12 almendras crudas peladas

 · 1 rebanada pequeña de pan de barra 

· 8 hojas de perejil · sal y pimienta 

ELABORACIÓN

En una cazuela, ponemos el aceite y comenzamos friendo el ajo laminado, el pan y las almendras, sin que tomen color, escurrimos y reservamos sobre papel de cocina. En el mismo aceite se fríen las cigalas brevemente, una vez listas, se apartan y se sofríen entonces las cebollas picadas. Luego se añade el tomate y se deja sofreír, se añade el coñac, dejamos que se evapore el alcohol. Añadimos las patatas cortadas en cachelos pequeños y se agrega el caldo de pescado hasta que cubra todo y se deja al fuego hasta que las patatas estén casi listas. Se añade entonces el rape y se deja cocer unos 15 minutos. Mientras tanto elaboramos la picada, colocamos en el vaso de la batidora eléctrica el ajo, el pan, el perejil y las almendras, añadimos 5 o 6 cucharadas del caldo de la cazuela y trituramos. Añadimos la picada a la cazuela, ponemos las cigalas y dejamos cocer unos 5 minutos más, y listo para servir. A la hora de servir podemos añadir unas cucharadas de alioli ligero para acompañar.

