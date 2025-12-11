Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El secreto que esconde un edificio portuario de A Coruña

El inmueble, situado entre las instalaciones de la Fundación MOP y Portos de Galicia, de arquitectura-contenedor, alberga un transformador eléctrico

Iván Aguiar
Iván Aguiar
11/12/2025 05:00
Edificio portuario de la avenida do Porto que alberga un transformador
Edificio portuario de la avenida do Porto que alberga un transformador
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

La Autoridad Portuaria de A Coruña presentó el informe Puerto y Patrimonio, elaborado por Fernando Agrasar y Antonio Río, profesores de la Escuela de Arquitectura de A Coruña. Este trabajo analizó más de 50 elementos existentes en el recinto y detallo sus funciones. 

Uno de ellos es un edificio de color amarillo ubicado en el muelle de Batería, junto a las instalaciones que utiliza la Fundación MOP (Marta Ortega Pérez) para realizar sus exposiciones fotográficas y las oficinas de Portos de Galicia. Miles de conductores pasan a su lado cada día, ya que una de sus paredes linda con la avenida do Porto.

Decenas de personas esperaban ayer para acceder a la muestra de Annie Leibovitz

El plan estrella de este puente en A Coruña está en el puerto

Más información

¿Cuál es la función de este inmueble? Alberga una subestación de UFD, la distribuidora de electricidad de Naturgy. El informe portuario señala que se trata de un “ejemplo” de los espacios de “servicios” adosados al muro del puerto coruñés. “Se trata de una arquitectura-contenedor para albergar una subestación eléctrica”, destaca este trabajo de la Autoridad Portuaria.

Los autores del informe indican que este edificio cuenta con “una organización tripartita”. “Hacia el exterior se enfatiza la horizontalidad, prolongando las líneas de cerramiento y haciendo destacar los planos correspondientes a la imposta y a la cornisa. En contraposición, los huecos de la ventilación son verticales, colocados a modo de grandes ventanales en una composición simétrica hacia la ciudad. Siguiendo el mismo esquema, hacia el puerto se sitúan las puertas de acceso, en los extremos de la parte central curva”, describen en el libro los arquitectos Fernando Agrasar y Antonio Río.

Otros de interés

Este análisis de los inmuebles construidos en el recinto portuario realiza una clasificación y determina que hay 17 que deberían ser valorados “de modo específico dentro la futura ordenación” de los muelles, que se realiza en el marco del proyecto Coruña Marítima.

Entre los seleccionados, destacan cuatro construcciones, que, según el estudio, reúnen valores estéticos, estructurales, de uso, contextuales e icónicos. Se trata los edificios de la Lonja del Gran Sol, Exportadores, Lonja de Camiones y La Solana.

El resto son el mural de la plaza de Ourense, la estatua en homenaje a Isabel Zendal y la expedición Balmis, el cierre y las garitas que delimitan el recinto portuario, la grúa número seis (ubicada en Calvo Sotelo), el silo de cementos de Tudela Veguín y del Cantábrico, el mareógrafo, Subdelegación de Defensa, Aduana, la sede de la Autoridad Portuaria, el Club Náutico de la Marina, el Oceanográfico y la Aula Náutica universitaria.

Este informe resalta las soluciones estructurales de estos inmuebles, algunas de “una belleza excepcional”, como sucede con la Lonja del Gran Sol; “las disposiciones funcionales”, obteniendo una flexibilidad de uso con medios muy sencillos, como en los Departamentos de Exportadores; o la “notable presencia urbana” de la Lonja de Camiones.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Navidad en A Coruña

Planes de Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 11 de diciembre?
Andrea Gestal
Ángel Cerviño, cunha obra de Monroy na Fundación Luis Seoane

Unha chamada de atención para non esquecer a figura de Guillermo Monroy e dar fe do seu legado
Óscar Ulla
Álvaro Marcos Garzón fue miembro de las dos únicas sociedades que a día de hoy se mantienen en la ciudad

Álvaro Marcos | “Nosotros creemos que la sociedad tiene que ser ilustrada para ser libre”
Dani Sánchez
El orador de la logia coruñesa Ara Solis, ayer, en el interior del templo masónico

¿Qué relación tienen A Coruña y la masonería?
Dani Sánchez