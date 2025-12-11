El secreto que esconde un edificio portuario de A Coruña

Edificio portuario de la avenida do Porto que alberga un transformador Quintana

La Autoridad Portuaria de A Coruña presentó el informe Puerto y Patrimonio, elaborado por Fernando Agrasar y Antonio Río, profesores de la Escuela de Arquitectura de A Coruña. Este trabajo analizó más de 50 elementos existentes en el recinto y detallo sus funciones.

Uno de ellos es un edificio de color amarillo ubicado en el muelle de Batería, junto a las instalaciones que utiliza la Fundación MOP (Marta Ortega Pérez) para realizar sus exposiciones fotográficas y las oficinas de Portos de Galicia. Miles de conductores pasan a su lado cada día, ya que una de sus paredes linda con la avenida do Porto.

¿Cuál es la función de este inmueble? Alberga una subestación de UFD, la distribuidora de electricidad de Naturgy. El informe portuario señala que se trata de un “ejemplo” de los espacios de “servicios” adosados al muro del puerto coruñés. “Se trata de una arquitectura-contenedor para albergar una subestación eléctrica”, destaca este trabajo de la Autoridad Portuaria.

Los autores del informe indican que este edificio cuenta con “una organización tripartita”. “Hacia el exterior se enfatiza la horizontalidad, prolongando las líneas de cerramiento y haciendo destacar los planos correspondientes a la imposta y a la cornisa. En contraposición, los huecos de la ventilación son verticales, colocados a modo de grandes ventanales en una composición simétrica hacia la ciudad. Siguiendo el mismo esquema, hacia el puerto se sitúan las puertas de acceso, en los extremos de la parte central curva”, describen en el libro los arquitectos Fernando Agrasar y Antonio Río.

Otros de interés

Este análisis de los inmuebles construidos en el recinto portuario realiza una clasificación y determina que hay 17 que deberían ser valorados “de modo específico dentro la futura ordenación” de los muelles, que se realiza en el marco del proyecto Coruña Marítima.

Entre los seleccionados, destacan cuatro construcciones, que, según el estudio, reúnen valores estéticos, estructurales, de uso, contextuales e icónicos. Se trata los edificios de la Lonja del Gran Sol, Exportadores, Lonja de Camiones y La Solana.

El resto son el mural de la plaza de Ourense, la estatua en homenaje a Isabel Zendal y la expedición Balmis, el cierre y las garitas que delimitan el recinto portuario, la grúa número seis (ubicada en Calvo Sotelo), el silo de cementos de Tudela Veguín y del Cantábrico, el mareógrafo, Subdelegación de Defensa, Aduana, la sede de la Autoridad Portuaria, el Club Náutico de la Marina, el Oceanográfico y la Aula Náutica universitaria.

Este informe resalta las soluciones estructurales de estos inmuebles, algunas de “una belleza excepcional”, como sucede con la Lonja del Gran Sol; “las disposiciones funcionales”, obteniendo una flexibilidad de uso con medios muy sencillos, como en los Departamentos de Exportadores; o la “notable presencia urbana” de la Lonja de Camiones. 