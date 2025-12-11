Ropa, música y solidaridad navideña en el mercadillo de la Fundación Amador de Castro

Varias personas pasean por el mercadillo de la fundación Quintana

Ropa de segunda y primera mano, música, mucha solidaridad y productos donados por empresas y particulares se dan la mano en el mercadillo navideño de la Fundación Amador de Castro. Un evento, en palabras de la organización, que aúna los elementos de los clásicos mercadillos de estas fechas para recaudar fondos para las personas con discapacidad intelectual o con alzheimer y que, desde esta tarde y hasta el sábado, los coruñeses podrán visitar en el Real Club Naútico de A Coruña, que abrirá sus puertas cada día de 12.00 a 20.30 horas.

Es el segundo año que se celebra este mercadillo. "Se hace con las donaciones de ropa de muchísimas marcas y empresas colaboradoras, entre ellas empresas textiles o locales de hostelería", señala la fundación: "La idea es que haya mucha actividad". Por lo tanto, habrá música en directo durante los tres días que dure el mercadillo, que amenizará unas jornadas pensadas con fines principalmente solidarios.

La entrada tiene un precio simbólico de un euro. Todo el dinero recaudado se destinará a los programas sociales de la fundación, que pasan por ayudar a las personas con alguna clase de discapacidad intelectual y a los diagnosticados con alzheimer y sus familias. "La gente puede entrar, disfrutar de la música, tomar una caña, ver ropa nueva o de segunda mano... Un clásico mercadillo navideño", resume la fundación.

Una de las iniciativas estrella de la Fundación Amador de Castro, el Programa Ruta, también tiene su lugar en el mercadillo. "Se trata de un programa en el que un grupo de chicos con distintas discapacidades intelectuales trabajan con gente de la fundación para darles autonomía, oportunidades... Que de alguna forma estos chicos, cuando acaben la ESO o sus estudios, cuando muchas veces quedan en tierra de nadie porque no hay una educación adaptada para ellos, puedan aprender", explica el organismo. Así, varias de estas personas ayudarán estos días en las labores del mercadillo: "Esa experiencia les ayuda a interactuar con las personas, y a experimentar de algún modo lo que es un escenario de trabajo".

La Fundación Amador de Castro, según explican en un comunicado, nació como un proyecto familiar y ha ido creciendo con el compromiso y la profesionalidad de todas las personas que la integran. Parten de dos metas fundacionales: la creación de oportunidades y la mejora de la calidad de vida dando soporte, apoyo y acompañamiento global a las familias.