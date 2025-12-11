¿Qué relación tienen A Coruña y la masonería?

El orador de la logia coruñesa Ara Solis, ayer, en el interior del templo masónico Javier Alborés

La masonería siempre ha tenido vinculada la palabra misterio en su definición. Y es que, aunque en sus inicios –a finales del siglo XVII– tenía como objetivo la búsqueda de la verdad y el estudio filosófico de la conducta humana, los diferentes tipos de masonería, cada uno con su respectiva logia (templo) y rito, además de las grandes conspiraciones que a lo largo de la historia se han perpetrado sobre esta, han provocado que esta práctica haya sido cuanto menos enigmática. No obstante, esto no ha sido suficiente para que cientos de años después, el legado masónico desapareciese. Pero, ¿qué relación tiene la masonería con A Coruña?

Según Alberto Valín Fernández, historiador y autor del libro ‘Masonería y conspiración liberal en España. A Coruña, un ejemplo primordial y paradigmático’, “la masonería nace como tal al final del siglo XVII y, sobre todo, a principios del XVIII, en sus constituciones en el año 1723, como una hermandad de amigos de todo tipo de ideología, ya que se prohíbe en logia hablar de política y de religión, además de otros aspectos como la revelación de secretos, por ejemplo. En España, los primeros masones nacen en 1801, con una logia militar denominada La Reunión Española, situada en la ciudad portuaria de Brest y bajo la obediencia del Gran Oriente de Francia. Estos masones españoles acuerdan en logia propagar el masonismo a su regreso a España. Sin embargo, más tarde, llegaría la Guerra de Independencia con sus invasoras logias militares bonapartistas y sus logias colaboracionistas afrancesadas, creando estas la primera Gran Logia Nacional de España, aunque las Cortes de Cádiz prohibirán la existencia de la masonería”.

Única en la historia universal

“Una vez es derrotado el ejército de Napoleón en 1814, y este se retira del suelo español, puede decirse que la institucional huella masónica deja de tener existencia en aquella vieja metrópoli del decadente imperio español. Curiosamente, cuando Fernando VII da su golpe de Estado absolutista, volviendo a prohibir con total severidad a la masonería –confundiéndola, alevosamente, con el liberalismo–, unos masones reunidos en un café de la ciudad de A Coruña deciden crear una logia muy especial y con una amplia y clandestina membresía en la que habrá un viejo miembro de la ya extinta logia de Brest”, expresa el historiador Alberto Valín.

Entre los siglos XVIII y XX existieron en la comunidad gallega más de un centenar de logias, con figuras destacadas como Casares Quiroga o Curros Enríquez, entre muchos otros

Esta sociedad masónica coruñesa, única en la historia universal de la masonería por atreverse a definirse políticamente desde su mismo título distintivo –“yendo así contra los principios fundamentales de esta discreta sociedad internacional e internacionalista”–, se denominará Logia Constitucional de la Reunión Española.

Así, formarán parte de ella destacados liberales de la historia de España como Luis Lacy, Valentín de Foronda o Carlos Espinosa de los Monteros, entre otros. Años de persecución política más tarde, en 1816, esta logia decide transformarse, por cuestiones de seguridad, en una discreta logia militar compuesta por siete oficiales artilleros.

El presente

Aunque la masonería no tenga el reconocimiento y el tratamiento de antaño, Valín cifra en más de dos millones los miembros de la masonería regular, es decir, la que depende de la Gran Logia de Inglaterra. Aunque según el historiador, está en decadencia. Así, también existe una gran cantidad de afiliados a la masonería liberal o latina, que, a diferencia de la anglicana, sí acepta a mujeres en su organización.

En el caso de la comunidad gallega, entre los siglos XVIII y XX existieron en toda la comunidad más de un centenar de logias masónicas, que lograron establecerse en la vida política y cultural gallega, gracias a figuras relevantes como el abogado y político republicano coruñés Santiago Casares Quiroga o el literato Curros Enríquez, entre otros. Actualmente en Galicia están registradas nueve logias masónicas, repartidas entre las ciudades de A Coruña, Vigo, Santiago, Pontevedra y Ourense

Precisamente en la urbe herculina hoy en día hay representación tanto de masonería liberal como regular. Por un lado, Renacimiento 54, la logia en activo más antigua de Galicia y de carácter regular. Formada en 1989 tras una escisión de Renacimiento 15 –primera logia con sede en la ciudad–, perdura en A Coruña como una de las organizaciones con más miembros de Galicia y una de las que más acogen también de España.

La otra logia másonica presente en territorio coruñés, que junto a Renacimiento 54 son las dos únicas vigentes en la ciudad, lleva el nombre de Ara Solis y se creó a principios de siglo por siete masones que decidieron abandonar Renacimiento 54 tras su paso al anglicanismo masón. Con más de una veintena de afiliados –entre ellos ocho mujeres–, la organización cumplirá el próximo año su primer cuarto de siglo.