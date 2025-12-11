Planes de Navidad en A Coruña: ¿Qué hacer hoy, 11 de diciembre?

Navidad en A Coruña Patricia G. Fraga

A Coruña y su área metropolitana están cargadas estas semanas de propuestas navideñas, cultura, gastronomía y ocio, por lo que este jueves 11 no iba a ser menos.

La plaza de María Pita volverá a ser uno de los epicentros de la actividad navideña. El Mercado de Nadal abrirá en horario de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 22.00 horas, con más de treinta puestos de artesanía, decoración y gastronomía, instalados en casetas de madera que recrean un pequeño pueblo navideño. El espacio contará también con una zona infantil y una casa de Papá Noel que acogerá actividades para los más pequeños.

Al mismo tiempo, en la plaza exterior de Marineda está el mercadillo navideño, un rincón lleno de detalles, artesanía, decoración y pequeños tesoros que solo se encuentran en estas fechas.

A estos planes se añade el mercadillo solidario de Navidad de la Fundación Amador de Castro que abre sus puertas este jueves 11, en el Real Club Náutico, con una propuesta pensada para disfrutar en familia y colaborar con una causa solidaria.

A partir de las 17.00 horas, el Ágora acogerá el XXV Encuentro de corales ‘Música no Nadal’, mientras que a partir de las 20.00 será el turno para el gran espectáculo de circo de Slava Polunin en el teatro Colón: 'Slava’s Snowshow'

Para los amantes del deporte, la pista de hielo instalada en el Muelle de Batería, disponible hasta el 1 de febrero. Aunque por las mañanas está reservada para centros escolares, desde el 20 de diciembre el horario se ampliará de 11.00 a 20.00 horas, convirtiéndose en una actividad idónea para compaginar con otras propuestas del centro de la ciudad.

Si quieres salir de la ciudad, en Perillo puedes disfrutar también de la pista de hielo navideña, instalada en la pista polideportiva de la II República. La atracción está abierta todos los días y ofrece sesiones desde 6 euros por media hora, en horario ampliado durante vacaciones escolares.

La exposición “Wonderland”, dedicada a la fotógrafa Annie Leibovitz, en el Muelle de Batería ofrece acceso gratuito. La muestra repasa la trayectoria de la artista desde los años 70 hasta sus colaboraciones con celebrities y el mundo de la moda. Podrá visitarse en horario de fin de semana de 11.00 a 21.00 horas.