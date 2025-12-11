Óscar Casas se atreve (un poco) con el gallego: "Un biquiño... ás meigas"

Óscar Casas Cedida

Óscar Casas y Ana Jara presentaron ‘Me has robado el corazón’ en Pontevedra. Se trata de una comedia romántica producida por la gallega Ficción Producciones que ya está disponible en cines y que ha hecho que el actor grabe por primera vez en tierras gallegas. "Toda mi familia es de aquí, estar en Galicia y poder trabajar es bonito", confesó.

Pese a que él ha nacido en Barcelona, su vínculo con Galicia es muy fuerte gracias a su familia. "Siempre es bonito volver a tus raíces", aseguró el hermano del coruñés Mario Casas.

"Seguramente algunos me odiéis por mi acento gallego, pero lo he hecho con todo el respeto del mundo", dijo sobre su papel en la película. Además, se atrevió con el idioma de la comunidad: "Un biquiño" y "As Meigas" fueron las palabras que se atrevió a pronunciar ante de los micros.

La película, al descubierto

La película, una idea original del pontevedrés Alberto Arruty, que debuta como guionista en cine, se inspira en un hecho real ocurrido en Estados Unidos. Cuenta la historia de Eric, un joven ingeniero que tras conocer a Vera en una app de citas la engaña para que sea su conductora en su huida hacia Galicia. Lo que ella desconoce es que él ha robado un banco en Madrid y que la policía les persigue.

El film, rodado en Cambados y O Grove entre otras localidades gallegas, cuenta entre su elenco también con los actores Luis Zahera, Miguel de Lira, Ana Milán, Arturo Valls, Alba Gutiérrez, Mario Marzo, Pol Granch o Juan Amoedo.