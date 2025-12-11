Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Óscar Casas se atreve (un poco) con el gallego: "Un biquiño... ás meigas"

Andrea Gestal
Andrea Gestal
11/12/2025 15:16
Óscar Casas
Óscar Casas
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Óscar Casas y Ana Jara presentaron ‘Me has robado el corazón’ en Pontevedra. Se trata de una comedia romántica producida por la gallega Ficción Producciones que ya está disponible en cines y que ha hecho que el actor grabe por primera vez en tierras gallegas. "Toda mi familia es de aquí, estar en Galicia y poder trabajar es bonito", confesó. 

Pese a que él ha nacido en Barcelona, su vínculo con Galicia es muy fuerte gracias a su familia. "Siempre es bonito volver a tus raíces", aseguró el hermano del coruñés Mario Casas. 

"Seguramente algunos me odiéis por mi acento gallego, pero lo he hecho con todo el respeto del mundo", dijo sobre su papel en la película. Además, se atrevió con el idioma de la comunidad: "Un biquiño" y "As Meigas" fueron las palabras que se atrevió a pronunciar ante de los micros. 

Ana Mena

La cantante Ana Mena desvela detalles de su relación con el actor Óscar Casas: "Estoy muy enamorada"

Más información

La película, al descubierto

La película, una idea original del pontevedrés Alberto Arruty, que debuta como guionista en cine, se inspira en un hecho real ocurrido en Estados Unidos. Cuenta la historia de Eric, un joven ingeniero que tras conocer a Vera en una app de citas la engaña para que sea su conductora en su huida hacia Galicia. Lo que ella desconoce es que él ha robado un banco en Madrid y que la policía les persigue. 

El film, rodado en Cambados y O Grove entre otras localidades gallegas, cuenta entre su elenco también con los actores Luis Zahera, Miguel de Lira, Ana Milán, Arturo Valls, Alba Gutiérrez, Mario Marzo, Pol Granch o Juan Amoedo.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Varias personas pasean por el mercadillo de la fundación

Ropa, música y solidaridad navideña en el mercadillo de la Fundación Amador de Castro
Jorge Riveiro
Cesta de Amusko

Una cesta de 2.049 euros sitúa a A Coruña en el mapa del lujo navideño
Natalia Alcayde
Estado de las obras de la estación intermodal de A Coruña

La estación intermodal de A Coruña retrasa su puesta en marcha hasta finales de 2026
Dani Sánchez
La propietaria de Regalos Coccolate, en Arteixo

Los concursos de escaparates navideños llenan la comarca de color y originalidad
Noelia Díaz