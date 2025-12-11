Más de la mitad de viviendas de uso turístico de A Coruña incumplen la normativa

Pleno de A Coruña de diciembre de 2025 Quintana

El pleno de A Coruña aprobó este jueves, con votos a favor del PSOE y BNG, una moción de los nacionalistas que insta a elaborar un estudio por distritos para conocer la cifra de viviendas de uso turístico (VUT) en cada uno de ellos, con el fin de comprobar si existe saturación.

El PP votó en contra, acusando al Gobierno local de “turismofobia”. El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, aportó varios datos para conocer la coyuntura actual entorno a los pisos turísticos.

A Coruña lidera el crecimiento turístico gallego con un aumento del 14,6% en ingresos y menos viviendas de alquiler vacacional Más información

Según el REAT (Registro de Empresas y Actividades Turísticas), A Coruña cuenta, a fecha 1 de diciembre, con 1.348 VUT, una bajada de 100 con respecto a julio, dijo el concejal. “Siguen existiendo 747 VUT que siguen sin cumplir la ordenanza ni el plan xeral. La Xunta estaba registrando las viviendas sin comprobar que cumplían con la normativa. Es complicado determinar cuántas VUT hay en distritos si hay tantas ilegales que tienen que desaparecer en los próximos mese”, aseguró Díaz Gallego.

El portavoz de Urbanismo, además, añadió que “existen 213 solicitudes de legalización, que se están tramitando con normalidad. Pero quedarían 400 que son ilegales y no han pasado por Urbanismo a legalizarse”. En este contexto, hay “54 expedientes de cese” de actividad abiertos.