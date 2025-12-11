Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Más de la mitad de viviendas de uso turístico de A Coruña incumplen la normativa

El concejal de Urbanismo anuncia que solo se han recibido 213 solicitudes de legalización

Lara Fernández
Lara Fernández
11/12/2025 12:07
Pleno de A Coruña de diciembre de 2025
Pleno de A Coruña de diciembre de 2025
Quintana
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El pleno de A Coruña aprobó este jueves, con votos a favor del PSOE y BNG, una moción de los nacionalistas que insta a elaborar un estudio por distritos para conocer la cifra de viviendas de uso turístico (VUT) en cada uno de ellos, con el fin de comprobar si existe saturación. 

El PP votó en contra, acusando al Gobierno local de “turismofobia”. El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, aportó varios datos para conocer la coyuntura actual entorno a los pisos turísticos. 

A Coruña lidera el crecimiento turístico gallego con un aumento del 14,6% en ingresos y menos viviendas de alquiler vacacional

Más información

Según el REAT (Registro de Empresas y Actividades Turísticas), A Coruña cuenta, a fecha 1 de diciembre, con 1.348 VUT, una bajada de 100 con respecto a julio, dijo el concejal. “Siguen existiendo 747 VUT que siguen sin cumplir la ordenanza ni el plan xeral. La Xunta estaba registrando las viviendas sin comprobar que cumplían con la normativa. Es complicado determinar cuántas VUT hay en distritos si hay tantas ilegales que tienen que desaparecer en los próximos mese”, aseguró Díaz Gallego. 

El portavoz de Urbanismo, además, añadió que “existen 213 solicitudes de legalización, que se están tramitando con normalidad. Pero quedarían 400 que son ilegales y no han pasado por Urbanismo a legalizarse”. En este contexto, hay “54 expedientes de cese” de actividad abiertos.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La alcaldesa, Inés Rey, en el pleno

Inés Rey llevará al portavoz del PP a los juzgados: "Nadie cruzó esta línea hasta ahora"
Lara Fernández
Furgón que trasladó a Ábalos y Koldo García a la cárcel

El Supremo envía a juicio a Ábalos y Koldo y les mantiene en prisión por la presunta trama de mascarillas
EP
Coche de la Guardia Civil

Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el atracador de una gasolinera en Tui
EFE
Galicia 1 PONTON

Pontón insta a Tomé a dejar el acta de diputado provincial: "Lo ideal es que dimita de todas sus responsabilidades"
EP