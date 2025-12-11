Marineda City se reinventa: estas son las próximas aperturas tras su reciente ampliación

Entrada de Marineda City Javier Alborés

La reinvención de Marineda City avanza con fuerza. Desde la inauguración de su ampliación en octubre, cadenas locales, nacionales e internacionales continúan sumándose para enriquecer su completa oferta comercial. Entre las últimas incorporaciones destacan, Veritas, líder nacional de supermercados ecológicos, y Normal, cadena minorista danesa de productos variados y de cuidado personal, han elegido el centro comercial, propiedad de MERLIN Properties, para abrir sus primeros establecimientos en Galicia.

El nuevo supermercado Veritas, ha inaugurado un local de más de 250 metros cuadrados en la planta baja del centro comercial, generando así hasta 8 nuevos puestos de trabajo. Toda su oferta de alimentos cuenta con certificación ecológica, garantizando productos sostenibles y socialmente justos. Entre sus propuestas destacan más de 550 referencias de marca propia, una combinación que apuesta por el sabor, la calidad y precios muy competitivos. La compañía llega por primera vez a Galicia con una apuesta por el producto de proximidad, gracias a proveedores locales de Sanxenxo, Cambados y Oza-Cesuras. Como servicios complementarios, además de la panadería de libre servicio, el supermercado ofrece un servicio de compra online, Click & Collect y envío a domicilio, facilitando una experiencia de compra cómoda y adaptada a las necesidades actuales.

Normal, la cadena conocida por ofrecer “productos completamente normales a precios anormales” ha inaugurado un espacio de 450 metros cuadrados en planta baja, donde los clientes podrán encontrar una amplia gama de productos para el cuidado de la piel y del cabello, higiene dental, champús y maquillaje a precios fijos y bajos. Esta apertura marca la llegada de la marca a Galicia y se convierte en la tienda número 45 en España, generando 15 nuevos puestos de trabajo. El punto de venta mantiene el concepto distintivo que caracteriza a Normal en sus cerca de 1.000 tiendas repartidas por Europa.

Además, Marineda City se sube a la ola de pasión por el açaí, con la apertura de Açaí Coffe Club, en planta cero, donde los fans de esta fruta amazónica podrán disfrutar de deliciosas preparaciones.

Otras inauguraciones recientes

Recientemente ha abierto en Marineda City la cervecería tradicional O’Sampaio, un clásico entre los establecimientos coruñeses que viene a reforzar la oferta local y de restauración del centro comercial. El nuevo establecimiento, octavo de la cadena, cuenta con 213 metros cuadrados en interior y una amplia terraza de 60 metros cuadrados en la plaza exterior, y ha generado 16 empleos directos.

Los visitantes se encontrarán con una decoración elegante y funcional que mantiene la filosofía de la marca con una carta integrada por producto de proximidad y calidad a precios razonables, además de una cocina non-stop en la que disfrutar de desayunos, comidas, meriendas, tardeo o cenas en un ambiente cercano y distendido.

Mercadona también ha inaugurado un nuevo establecimiento que responde al modelo de tienda eficiente de la cadena. Con una superficie de más de 3.000 metros cuadrados y una plantilla de 70 personas, incorpora la sección “Listo para Comer”, que ofrece una amplia variedad de platos preparados, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para los clientes.

Esta nueva tienda está completamente conectada tecnológicamente gracias a la integración de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas para los empleados, lo que permite optimizar procesos y gestionar la tienda en tiempo real.

Bed’s, la reconocida marca especializada en colchones y productos de descanso se ha incorporado a la oferta de decoración y hogar de Marineda City, que se consolida como referente en Galicia gracias a sus recientes aperturas. En las últimas semanas han abierto sus puertas en el centro la cadena danesa especializada en decoración JYSK; la tienda de menaje Oh'Gar; Hôma, que estrenó su primera tienda en Galicia, y Create, con sus productos de diseño para el hogar.

Próximas aperturas

La renovación de Marineda City continuará durante las próximas semanas con más inauguraciones, como la de la tienda Ale-Hop, especializada en la venta de regalos, productos divertidos y artículos de moda y decoración; la joyería Miramira; el establecimiento de productos electrónicos CeX; la cadena viral de hamburgueserías Vicio o el restaurante especializado en carnes y pollo a la brasa Le Coq.