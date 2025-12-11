Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Policía detiene in fraganti a una mujer cuando robaba en un coche en Os Mallos

Redacción
11/12/2025 10:08
Coche cristal roto
Imagen de archivo de un coche con un cristal roto en A Coruña
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a la autora de un robo con fuerza en un vehículo estacionado en la vía pública.

La tentativa de robo se efectuó en la madrugada de este miércoles, día 10 de diciembre, a las 06.00 horas, cuando una mujer fracturó una de las ventanillas de un vehículo estacionado en la calle Alcalde Asunsolo (Os Mallos).

El ruido de la rotura del cristal fue escuchado por una patrulla policial del grupo de Atención al Ciudadano que se encontraba realizando labores preventivas de la delincuencia en la zona.

Rápidamente acudieron al lugar, donde localizaron a la autora agazapada en el interior del vehículo, intentando no ser vista. Entre sus pertenencias portaba un destornillador.

Procedieron a su detención por un delito de robo con fuerza y tras las diligencias oportunas fue puesta a disposición judicial.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Down Coruña pone a la venta su calendario solidario 2026 en El Corte Inglés
Redacción
Un avión de Iberia despega de la pista de Alvedro

A Coruña volará a Dublín por el cierre de Lavacolla
Lara Fernández
María Corina Machado, a su llegada a Noruega para recoger el Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado, tras su odisea para salir de Venezuela y recoger el Premio Nobel: "Tengo esperanza de que mi país sea libre"
EFE
La Policía Local acudió al lugar del accidente en la avenida Finisterre

Un camión destroza el lateral de un coche en la avenida Finisterre
Julia Nóvoa