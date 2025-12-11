Imagen de archivo de un coche con un cristal roto en A Coruña

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a la autora de un robo con fuerza en un vehículo estacionado en la vía pública.

La tentativa de robo se efectuó en la madrugada de este miércoles, día 10 de diciembre, a las 06.00 horas, cuando una mujer fracturó una de las ventanillas de un vehículo estacionado en la calle Alcalde Asunsolo (Os Mallos).

El ruido de la rotura del cristal fue escuchado por una patrulla policial del grupo de Atención al Ciudadano que se encontraba realizando labores preventivas de la delincuencia en la zona.

Rápidamente acudieron al lugar, donde localizaron a la autora agazapada en el interior del vehículo, intentando no ser vista. Entre sus pertenencias portaba un destornillador.

Procedieron a su detención por un delito de robo con fuerza y tras las diligencias oportunas fue puesta a disposición judicial.