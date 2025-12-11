Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

La estación intermodal de A Coruña retrasa su puesta en marcha hasta finales de 2026

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, explicó esta tarde en su visita a las obras que esta infraestructura "es una terminal adaptada al nuevo concepto de la movilidad"

Dani Sánchez
Dani Sánchez
11/12/2025 16:21
Estado de las obras de la estación intermodal de A Coruña
Estado de las obras de la estación intermodal de A Coruña
Quintana
El gran proyecto que marcará un antes y un después en la movilidad de A Coruña y que albergará en un gran complejo las estaciones de tren y de autobús, retrasa nuevamente su puesta en marcha. Así lo confirmó esta tarde la alcaldesa, Inés Rey, en su visita a las obras, junto al secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano; el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; el presidente de Adif, Pedro Marco, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, entre otras autoridades: "Agradecemos a cooperación de todas as administracións para que este proxecto sexa, a finais do ano que ven, unha realidade", incidió Rey en su intervención.

Una grúa coloca una de las estructuras que conforman la pasarela interior entre estaciones

Las obras de la intermodal de A Coruña avanzan con la construcción de la pasarela entre estaciones

Más información

La actuación, que contó con una inversión total de 87 millones de euros, se fundamenta en tres partes diferentes: la sensibilidad que se ha tenido con el viajero, el respeto hacia la intermodalidad y la integración con el entorno urbano. Así lo destacó en la visita el director general de Planificación, Proyectos y Construcción de Adif, Luis Llamas, quien además explicó los detalles finales de lo que será la futura estación intermodal de A Coruña y los avances en las obras de la parte ferroviaria.

