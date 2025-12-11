Inés Rey llevará al líder de la oposición a los juzgados: "Nadie cruzó esta línea hasta ahora"

La alcaldesa, Inés Rey, en el pleno Quintana

El pleno ordinario de diciembre se desarrollaba con tranquilidad este jueves. Hasta casi las 14.00 horas, cuando la tensión escaló y acabó por dinamitar el ambiente, llegando a anunciarse que la alcaldesa, Inés Rey, llevará ante la Justicia al portavoz del PP, Miguel Lorenzo. Este último, durante una pregunta oral sobre el sector del taxi, dejó de lado la temática de la misma para hacer alusión a una llamada que recibió el miércoles. "Recibí una llamada de alguien sentado en este pleno en el que se me decía que se me pondría una querella si no me retractaba de unas declaraciones que hice ayer", comentó, asegurando que este había sido su "peor día en la política" por este motivo. Las declaraciones en cuestión: acusó a la alcaldesa de acosar a tres funcionarias.

Lorenzo, sin mencionar a la persona que habría realizado esta llamada, reiteró sus palabras ofrecidas el miércoles en rueda de prensa y afirmó ser conocedor de "tres funcionarias acosadas verbalmente por cumplir con su deber de mandar información solicitada por la Fiscalía", en relación a las obras en un inmueble propiedad del portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas. Pronto se desveló la identidad de la persona que llamó al portavoz popular.

La regidora detuvo el turno de preguntas orales para tomar el micrófono: "Dadas las gravísimas afirmaciones que acaba de hacer, no era mi ánimo hoy entrar en esta cuestión y enturbiar el pleno que iba bien y tranquilo. Las declaraciones del señor Lorenzo decían una falsedad tan grave como que usted afirmó ser conocedor de que tres funcionarias municipales fueron llamadas al despacho de la alcaldesa y acosadas, lo cual está usted imputando un presunto delito de acoso a los trabajadores", comenzó.

La alcaldesa, con semblante firme, continuó manifestando que "de todas las barbaridades de estos años, y mire que tengo la piel gruesa y puedo aguantar hasta cierto punto, ayer se cruzó una línea, difundiendo de forma masiva de haber llamado a tres personas y acosarlas. Eso es absolutamente falso. Le anuncié por teléfono que se me había agotado la paciencia y de que, si no rectificaba, interpondría una conciliación previa a la querella. Esta mañana el juzgado ha recibido la papeleta de conciliación", anunció.

"Nadie cruzó esta línea hasta ahora. Quiere imputarme un delito frente a los derechos de los trabajadores. De verdad que lo siento, nunca pensé en llegar a enfrentarme judicialmente contra un compañero de corporación, pero la acusación es falsa y se está basando es deshumanización, bulo y política destructiva". Lorenzo, antes de escuchar a Rey, señaló que “pueden ir corriendo a un juzgado a querellarse, pero no me van a intimidar”.

Demanda archivada

Por otra parte, Lage Tuñas anunció durante una de sus intervenciones que la demanda por presuntas irregularidades en obras realizadas en un piso de su propiedad quedó archivada por la Fiscalía. Este fue el asunto que desencadenó el supuesto “acoso” tras estas enviar la información requerida. El portavoz municipal tachó al PP de perseguir “non só unha acusación política, senón tamén contra quen participou nun procedemento reglado”. Así, expresó estar esperando las disculpas de los populares: “Que nunca lles sinalen cunha diana unha vivenda súa. Cando se pasa a raia hai que estar moi seguro”.

En lo relativo al resto de asuntos de la sesión, la parte resolutiva aprobó de forma inicial la actuación del plan de prevención y defensa contra los incendios forestales. La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, detalló la propuesta, que busca reforzar la seguridad y las medidas de prevención para minimizar los riesgos. Así, la edila apuntó que, en la actualidad, el número de fincas incluidas en el registro de terrenos para rozar en A Coruña es de 1.192. Con la modificación prevista en el plan pasarían a ser hasta 2.551.

Mundial

En el apartado de mociones, el pleno dio luz verde a la creación de una comisión especial informativa para el proyecto del Mundial 2030. La moción fue presentada por el PP y contó con votos a favor del PSOE y BNG.

Lorenzo criticó con dureza la falta de transparencia. “En A Coruña hay mucha preocupación por el tema del Mundial. No se sabe nada de las obras y a día de hoy la alcaldesa sigue sin ofrecer explicaciones”. A estos reproches también se unió el edil del BNG, David Soto, que aprovechó para señalar la tibieza de los populares. “Parece que o PP quere enfocar esta comisión como unha oportunidade para coñecer os pormenores do proxecto e por iso traslada na súa moción as preguntas de cando se vai licitar, quen será o investidor privado, canto vai poñer cada administración… pero estas preguntas non van á cerna da cuestión. Quedan curtas”.

Dos de las tres mociones del BNG fueron aprobadas por unanimidad. Estas fueron relativas al barrio de las Flores, a la creación del Espacio Groba y a la delimitación de las zonas saturadas de viviendas de uso turístico, esta última con votos en contra del PP.