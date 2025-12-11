Vendedores ambulantes, instalados hace 25 años en Méndez Núñez Pedro Puig

Hace 25 años, los vendedores ambulantes recibieron autorización municipal para instalar sus puestos en los jardines de Méndez Núñez durante las fiestas navideñas. Una curiosa estampa de la que informó El Ideal Gallego en su edición del 11 de diciembre de 2000. Mientras tanto, el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, visitaba varias localidades afectadas por el temporal, entre ellas Cambre. Tal día como hoy de 1975, el diario reflejaba las colas que se formaron ante la Jefatura de Transportes, junto a la Estación de Autobuses, debido a la finalización del plazo para la obtención de la tarjeta de legalización para los vehículos del sector. Hace cien años, en 1925, el Ayuntamiento recibía un crédito de 4,5 millones de pesetas.

Lunes, 11 de diciembre de 2000 ARCHIVO

Hace 25 años | Los vendedores ambulantes abren sus puestos en Méndez Núñez

El Gobierno local y los vendedores ambulantes han llegado a un acuerdo para que estos últimos puedan abrir sus puestos en los jardines de Méndez Núñez durante las fiestas navideñas. Aunque la autorización municipal señalaba que la apertura se produciría hoy, 11 de diciembre de 2000, algunos se adelantaron un día y abrieron ayer, mientras que la mayoría aprovechó la jornada para colocar la mercancía. Los coruñeses podrán hacer sus compras en las casetas instaladas a lo largo de los jardines hasta el próximo 8 de enero de 2001, fecha en la que vence el plazo. El horario es desde las 10.30 hasta las 22.00 horas, de forma ininterrumpida. De esta forma, el Ayuntamiento y los ambulantes han logrado poner fin a la polémica que año tras año se repetía por estas fechas.

Por otra parte, el presidente de la Xunta confirmó la necesidad de tomar medidas para poner fin a las inundaciones que se registraron durante los últimos días en Galicia. Manuel Fraga visitó ayer las localidades afectadas, entre ellas Cambre.

Además, el Deportivo fue incapaz de mantener con diez jugadores la ventaja que tenía de un gol sobre el Rayo Vallecano, que terminó empatando en Riazor (1-1). El partido quedó roto tras la expulsión de Djalminha en el minuto 51, tras dirigirse al árbitro insultándolo.

Jueves, 11 de diciembre de 1975 ARCHIVO

Hace 50 años | Largas colas ante la Jefatura de Transportes

Durante varios días se vienen observando grandes colas frente a la nueva sede de la Jefatura de Transportes, junto a la Estación de Autobuses de La Coruña, en espera de conseguir la correspondiente tarjeta de legalización para los vehículos de transporte. Naturalmente que la espera no se debe a nada que haya surgido por generación espontánea sino, al parecer, al estar próximas las fechas tope para realizar los trámites. El periodo de retirada de dichos documentos está abierto de nueve a dos desde el día 15 de noviembre de 1975 y expira el día 31 de diciembre.

Mientras tanto, ha causado penosa impresión en La Coruña el fallecimiento de doña Ángela Blanco, viuda de Soto, bondadosa y caritativa señora, popularmente conocida por doña Angelita. La finada era muy respetada y considerada por los coruñeses.

Viernes, 11 de diciembre de 1925 ARCHIVO

Hace 100 años | Crédito de cuatro millones y medio al Ayuntamiento

Han sido aprobadas por el Banco de Crédito Local de España, con ligeras matizaciones, las bases enviadas por el Ayuntamiento de La Coruña para la concesión de un crédito de 4.500.000 pesetas. Hoy, 11 de diciembre de 1925, se devuelven a La Coruña para la aprobación del Pleno del Ayuntamiento y la firma inmediata del contrato.

Por otra parte, como resultado de los concursos últimamente celebrados, han sido nombrados secretarios en propiedad de los Ayuntamientos que se expresan, los individuos que figuran en la presente relación:

La Coruña: Puebla del Caramiñal, don José Aller Ulloa; Finisterre, don Manuel Ballesteros Curiel; Dumbría, don Alejandro Alvariño Lameira; Cerceda, don Luis Ala Puerta; Culleredo, don Ernesto Lareo Jiménez; Irijoa, don Manuel Golpe Roca.