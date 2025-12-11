Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El nuevo centro de control alimentario de Langosteira, previsto para "mediados del próximo verano"

La Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac) explicó que es "un proyecto fundamental" durante su asamblea de socios

Iván Aguiar
Iván Aguiar
11/12/2025 12:33
Asamblea general de Agafac
Asamblea general de Agafac
Quintana
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac) es una organización profesional con sede en A Coruña, con un carácter sectorial y ámbito autonómico. Está constituida por un total de 24 empresas, que representan aproximadamente un 85% del total de toneladas producidas en Galicia.

Este jueves celebró su asamblea general de socios en el edificio de la Autoridad Portuaria coruñesa. En ella, el presidente de esta entidad, José Luis Rey, anunció que "a mediados del próximo verano" está previsto que termine la construcción el nuevo inmueble que construye en el Puerto Exterior de Langosteira, a donde se trasladará la sede de esta agrupación (actualmente en el muelle de San Diego) y que también albergará un centro de control alimentario.

El Puerto Exterior de A Coruña acogerá un centro de seguridad alimentaria pionero en España

Más información

"Es un paso decisivo para aumentar nuestra capacidad operativa", aseguró. Rey también lo calificó de "proyecto fundamental", ya que esta instalación permitirá a las empresas del sector garantizar altos estándares en la calidad de las materias primas, esenciales para la fabricación de productos destinados a la alimentación animal.

Incertidumbres

Sobre la actividad del sector, el presidente de Agafac también explicó que 2025 ha sido un "año de estabilidad" a pesar de las "incertidumbres". "Desde la asociación trabajamos sin descanso para proteger los intereses de las empresas", indicó.

Grano en una nave de Langosteira
Grano en una nave de Langosteira
Germán Barreiros

Los casos de peste porcina africana detectados en jabalíes en Cataluña también tuvieron hueco en la asamblea. José Luis Rey explicó que es una preocupación de la asociación y que es necesario que los productores refuercen las "medidas de bioseguridad".

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, intervino en el acto y realizó un amplio repaso del estado de la economía de Galicia, España y Europa. 

La Jefa de División Comercial del Puerto de A Coruña, Samanta García-Carro, destacó que Langosteira es una dársena en la que los productos agroalimentarios tienen un importante papel, con tres operadores principales como TMGA, Pérez Torres Marítima y Grupo Nogar. El 66% de estas mercancías se mueven en el Puerto Exterior en la actualidad.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La alcaldesa, Inés Rey, en el pleno

Inés Rey llevará al portavoz del PP a los juzgados: "Nadie cruzó esta línea hasta ahora"
Lara Fernández
Furgón que trasladó a Ábalos y Koldo García a la cárcel

El Supremo envía a juicio a Ábalos y Koldo y les mantiene en prisión por la presunta trama de mascarillas
EP
Coche de la Guardia Civil

Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el atracador de una gasolinera en Tui
EFE
Galicia 1 PONTON

Pontón insta a Tomé a dejar el acta de diputado provincial: "Lo ideal es que dimita de todas sus responsabilidades"
EP