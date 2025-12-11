El nuevo centro de control alimentario de Langosteira, previsto para "mediados del próximo verano"

Asamblea general de Agafac Quintana

La Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac) es una organización profesional con sede en A Coruña, con un carácter sectorial y ámbito autonómico. Está constituida por un total de 24 empresas, que representan aproximadamente un 85% del total de toneladas producidas en Galicia.

Este jueves celebró su asamblea general de socios en el edificio de la Autoridad Portuaria coruñesa. En ella, el presidente de esta entidad, José Luis Rey, anunció que "a mediados del próximo verano" está previsto que termine la construcción el nuevo inmueble que construye en el Puerto Exterior de Langosteira, a donde se trasladará la sede de esta agrupación (actualmente en el muelle de San Diego) y que también albergará un centro de control alimentario.

"Es un paso decisivo para aumentar nuestra capacidad operativa", aseguró. Rey también lo calificó de "proyecto fundamental", ya que esta instalación permitirá a las empresas del sector garantizar altos estándares en la calidad de las materias primas, esenciales para la fabricación de productos destinados a la alimentación animal.

Incertidumbres

Sobre la actividad del sector, el presidente de Agafac también explicó que 2025 ha sido un "año de estabilidad" a pesar de las "incertidumbres". "Desde la asociación trabajamos sin descanso para proteger los intereses de las empresas", indicó.

Los casos de peste porcina africana detectados en jabalíes en Cataluña también tuvieron hueco en la asamblea. José Luis Rey explicó que es una preocupación de la asociación y que es necesario que los productores refuercen las "medidas de bioseguridad".

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, intervino en el acto y realizó un amplio repaso del estado de la economía de Galicia, España y Europa.

La Jefa de División Comercial del Puerto de A Coruña, Samanta García-Carro, destacó que Langosteira es una dársena en la que los productos agroalimentarios tienen un importante papel, con tres operadores principales como TMGA, Pérez Torres Marítima y Grupo Nogar. El 66% de estas mercancías se mueven en el Puerto Exterior en la actualidad.