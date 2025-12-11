Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El litoral también avanza con las obras para mitigar el cambio climático en el antiguo poblado de A Pasaxe

El Gobierno central ha iniciado una intervención que adecuará la zona que une A Coruña con Culleredo

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
11/12/2025 05:00
Una mujer observaba ayer el estado de las obras en el antiguo poblado de A Pasaxe
Una mujer observaba ayer el estado de las obras en el antiguo poblado de A Pasaxe
Quintana
La vuelta al ruedo de los faeneros no es la única novedad que ha experimentado la zona de A Pasaxe en las últimas semanas. Y es que todo el litoral de la ría de O Burgo, incluyendo el pequeño tramo en el que se ubicaba antiguamente el poblado de A Pasaxe, está en obras para mitigar los efectos del cambio climático.

En concreto, y dentro de los fondos europeos para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se está operando en la ría en dos fases. En el margen izquierdo (el de A Pasaxe) se ha procedido a iniciar las actuaciones de adecuación en los términos municipales de A Coruña y Culleredo, mientras que en el derecho se recoge la prolongación del paseo desde uno de los extremos del recinto de Oleiros, estando previsto la finalización de ambas actuaciones en julio de 2026.

Ambas intervenciones forman parte de un proyecto global de recuperación del borde litoral que ocupa más de cuatro kilómetros. El plan supondrá una inversión del Gobierno cercana a los seis millones de euros.

En lo relativo a la obra en A Pasaxe, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia, “se ha empezado ya una pequeña prolongación que supone unos 470 metros”. Así, se ha empezado en el tramo entre el puente y el final del cantil del muelle existente, preparando y reparando el muro del borde para darle continuidad a la solución anterior de paseo peatonal y carril bici, con pavimentación peatonal, pretil e iluminación.

Visita del subdelegado

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, visitó hace unas semanas la obra. Durante la visita, subrayó que “estas actuaciones permiten avanzar hacia una ría más accesible, más protegida y mejor preparada frente al cambio climático”, destacando también que la intervención completa “consolida un espacio litoral de referencia para el uso público y para la mejora ambiental de la comarca coruñesa”.

Las intervenciones en la orilla derecha contemplan la mejora del paseo natural existente entre Oleiros y Cambre, además de la restauración ambiental del borde litoral. En Oleiros se prevé el relevo de especies alóctonas por otras propias del entorno, el refuerzo de los bordes costeros y la aplicación de técnicas de bioingienería. También se ejecutarán 435 metros de paseo con acabado de granito en la zona peatonal y pavimento de hormigón colorado en el carril bici, ambos de tres metros de ancho, además de un pretil de granito con pedestales para iluminación.

En el término municipal de Cambre se dará continuidad al carril bici existente durante 116 metros, se desarrollarán trabajos de regeneración vegetal, se reorganizarán las instalaciones de iluminación y drenaje, y se mejorará el borde litoral mediante el mantenimiento de los muros actuales.

Los trabajos comenzarán en esta zona con el acondicionamiento de los accesos, señalización, cartelería, tratamiento de taludes, demoliciones y movimiento de tierras. El presupuesto total de esta fase asciende a los 1.805.464,39 euros. Además, el subdelegado anunció que en las próximas semanas se iniciarán las obras de tratamiento ambiental en el borde litoral del parque del Paraíso, que permitirán mejorar el tránsito peatonal a lo largo de 200 metros, con una inversión de 656.837 euros.

Abalde destacó en la visita que el conjunto de las actuaciones “constituye una intervención integral que refuerza la resiliencia de la ría frente al cambio climático y mejora de manera notable su accesibilidad y calidad ambiental”.

