El Ideal Gallego Fundado en 1917

A Coruña

El Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU) regresará a A Coruña del 23 de abril al 3 de mayo de 2026

Redacción
11/12/2025 12:23
Imagen de archivo de una de las actuaciones del EMHU en sus ediciones pasadas
A Coruña se proclamará un año más, durante la primavera, la capital internacional del humor. La sexta edición del Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU) se celebrará en A Coruña del 23 de abril al 3 de mayo. Serán once jornadas de risas, charlas, estrenos absolutos y ocasiones especiales para disfrutar, en directo, de los espectáculos de comedia más relevantes del momento. 

Los principales nombres del sector actuarán para el público coruñés, que descubrirá la semana que viene parte de la programación troncal del evento. 

Como en cada edición, el Encuentro Mundial de Humorismo pretende visibilizar, a través de su cartel, una perspectiva diferente sobre el humor. 

En esta ocasión, el evento de comedia pondrá el foco en la sonrisa: concretamente, en el gesto físico y gráfico del acto de sonreír, a través del icónico ‘smiley’ creado por Franklin Loufrani, transformado para la ocasión en un superhéroe cuyo cuerpo está hecho con sonrisas. 

Galería

Festival EMHU en A Coruña

Espectáculo Humoris Causa en el EMHU @Javier Albores (6)Ver más imágenes

“El humor es fuerza y energía y, por lo tanto, también es salud y es vida. Reír reduce los niveles de cortisol, mejora el sistema inmunológico y favorece la circulación. El humor nos convierte en superhéroes, como el del cartel del EMHU de este año. Un superhéroe hecho con sonrisas y que pretende salvar al universo de un destino triste, frío y silencioso”, explica Luis Piedrahita, director artístico del EMHU. Así, la conocida sonrisa construye el volumen de una figura robusta que se exhibe alegremente en el cartel ilustrado por Riki Blanco y diseñado por Rebeca Losada. “Sonreír es como ir al gimnasio”, afirma Blanco. “Sonreír es físico, mecánico, técnico y químico. Las sonrisas, al igual que los músculos, también se pueden definir. Para que el gesto sea inequívoco, podemos trabajarlos para ganar volumen, resolución y contraste. Esta constitución desproporcionada, sobra decir, es una metáfora. Repito: es una metáfora. Nadie querría tener un cuerpo así, tan amarillo”, asevera el ilustrador. 

Luis Piedrahita | “El coruñés es anfibio, puede estar a remojo como los garbanzos”

Más información

La mayor parte de la programación del EMHU 2026 se dará a conocer la próxima semana -cuando también se abrirá la venta de abonos y entradas-, aunque, como es habitual, en los próximos meses se presentarán las actividades paralelas, los Premios EMHU y otras novedades preparadas para esta sexta edición, que volverá a llenar A Coruña de sonrisas tanto en las calles como en los patios de butacas.

