A Coruña

El centro comercial Cuatro Caminos inaugura este viernes la 4C POP-UP

Redacción
11/12/2025 18:48
El Centro Comercial Cuatro Caminos estrena este viernes la 4C POP-UP, un nuevo espacio efímero dedicado a la moda local que reunirá, durante un mes, a cuatro marcas coruñesas emergentes: Chissio, Cero de Costa, 6ixt4our y Nwhr. La pop-up abrirá todos los días de apertura del Centro, de 12:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y los sábados y domingos de apertura de 12:00 a 21:00 horas, convirtiéndose en un punto de encuentro para quienes buscan diseño, identidad y talento de proximidad.

La inauguración oficial tendrá lugar mañana viernes 12 a las 18:00 horas, con música en directo de Rapariga DJ, cervezas servidas por Cactus Break Food y una degustación de cafés ofrecida por Amasarte, creando un ambiente perfecto para celebrar el arranque de esta iniciativa.

La 4C POP-UP supone un paso importante para el sector de la moda emergente en la ciudad. La iniciativa une a cuatro marcas con identidades, estilos y formas de entender la moda muy distintas, que han decidido colaborar para construir un proyecto común dentro del Centro Comercial Cuatro Caminos.

Con esta iniciativa, Cuatro Caminos refuerza su compromiso con la creatividad local y el apoyo al nuevo talento de la ciudad. La 4C POP-UP se integra en la programación especial del Centro durante la campaña navideña, consolidándolo como un espacio de referencia para los coruñeses a la hora de realizar sus compras navideñas.

Cuatro Caminos: el primer Centro Comercial de Galicia

Cuatro Caminos Centro Comercial se inauguró en septiembre de 1987 y fue la primera superficie comercial que hubo en Galicia. Es el centro comercial de referencia ya que son muchas las generaciones de coruñeses y foráneos que han realizado sus compras y actualmente se diferencia por ser el único centro comercial urbano que ofrece a sus visitantes oferta de moda, ocio, restauración y servicios.

