El Carrefour de Alfonso Molina reforma su exterior e interior y abre un gimnasio

El Carrefour de Alfonso Molina tras su remodelación

El Centro Comercial Alfonso Molina renueva por completo sus instalaciones con la actualización de su imagen interior y exterior, así como una remodelación del hipermercado Carrefour, gran anclaje del centro, que se suma a la reciente inauguración del gimnasio Fitness Park.

Las obras incluyen actuaciones en todo el centro comercial, que desde su inauguración en 1985 sigue siendo uno de los espacios comerciales con mayor afluencia de A Coruña. Con esta actualización, Alfonso Molina presenta una imagen más vanguardista con nuevos espacios y equipamientos que buscan conseguir una experiencia de visita enriquecedora para los clientes.

En el exterior se ha trabajado en un rediseño del complejo con la creación de una nueva imagen que cuenta con elementos de inspiración locales basados en el entorno urbano, la naturaleza y la ciudad. Junto a ello, se ha actualizado el acceso al centro en el que se ha sustituido parte del pavimento, tanto de la parte exterior como del interior, y se incorpora una nueva zona estancial que busca ofrecer un lugar de descanso a los visitantes del centro.

Además, se ha rehabilitado la estética del parking con la renovación de la pintura. Al igual que en el resto del complejo, todos los materiales informativos aparecen en ambos idiomas oficiales.

Haz la compra en patines en los hipermercados Carrefour de A Coruña Más información

Por su parte, en el interior del centro se ha actualizado la estética de la galería que estrena elementos decorativos para mejorar la estancia en la que actualmente se encuentran más de 25 locales comerciales. Y junto a ello, se inaugura la zona de aseos que se ha reformado de manera integral con la incorporación de un módulo para personas con ostomía.

Junto al hipermercado Carrefour como gran ancla comercial y de servicios del centro, Alfonso Molina cuenta desde el mes de octubre con la incorporación de Fitness Park, un nuevo gimnasio de 1.870 m2 distribuidos en dos plantas en las que se puede disfrutar de entrenamientos de musculación libre y guiada, powerlifting, cross training, cardio y Hyrox, entre otros, con marcas de referencia como Technogym, Eleiko, Hammer strength o gym80.

Como explica Maica Fernández, directora de Carrefour Property España, “queremos que Alfonso Molina sea un punto de encuentro para los residentes de la zona, y para todos sus clientes, y por ello trabajamos en mejorar sus instalaciones y potenciar su uso con el fin de conseguir una experiencia de visita óptima y recurrente en todos sus usuarios”.