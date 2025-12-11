El acuerdo para el traslado definitivo de Repsol a Langosteira se firmará este viernes

Escombros de los tanques de Repsol en el muelle petrolero de A Coruña Javier Alborés

El acuerdo para el traslado definitivo de Repsol al Puerto Exterior de Langosteira se firmará este viernes. Así lo avanzó el portavoz del Gobierno local de A Coruña, José Manuel Lage Tuñas, durante el pleno municipal celebrado esta mañana.

La empresa ya informó el pasado mes de septiembre de que había acordado con la Autoridad Portuaria de A Coruña las condiciones para mover los últimos tráficos de la compañía, con concesión hasta finales de 2027. Ahora, se producirá la rúbrica del acuerdo en un acto institucional.

Todos al tren: los puertos de A Coruña y Ferrol ultiman las obras de sus accesos ferroviarios con la vista puesta en 2026 y 2027 Más información

Repsol ya había avanzado que prevé invertir hasta 140 millones de euros para llevar a cabo esta operación, elevando la inversión total a más de 250 millones de euros, ya que hay que tener en cuenta que en 2023 se realizó la primera fase.

Condiciones

Este proyecto supondrá modificaciones tanto en el complejo industrial como en las instalaciones portuarias en el Puerto Exterior, según afirmó Repsol.

Los términos del acuerdo, que fueron aprobados en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, se firmarán entre ambas entidades este viernes e incluyen una prórroga de 15 años a la concesión actual de 35 años en el Puerto Exterior. La nueva superficie de ocupación total de la compañía en la dársena exterior alcanzará los 127.000 metros cuadrados entre parcela de suelo y lámina de agua.

Las actuaciones incluyen la ampliación del área de bombeo, nuevas interconexiones en el interior portuario con el trazado del poliducto existente e infraestructuras en el pantalán actual (frente 1).

Además, se construirá un nuevo frente 2 para atraque de los barcos en el muelle comercial existente en el puerto. La obra marina del frente 2 de atraque la llevará a cabo la Autoridad Portuaria.

También se contempla la posibilidad de añadir un tercer frente adosado a la cara sur del pantalán actual de Repsol, inaugurado en 2023. Este pacto incluye una prórroga de 15 años a la concesión actual de 35 años en el Puerto Exterior. La nueva superficie de ocupación total de la compañía en la dársena exterior alcanzará los 127.000 metros cuadrados entre parcela de suelo y lámina de agua.