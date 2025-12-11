Down Coruña pone a la venta su calendario solidario 2026 en El Corte Inglés

El Corte Inglés pone a la venta el calendario solidario 2026 de la Asociación Down Coruña, que tiene como protagonistas a personas con síndrome de Down.

Este es el séptimo año que la Asociación Down Coruña elabora su calendario solidario. Esta acción se plantea como una propuesta de sensibilización y acercamiento a la sociedad de las personas con Síndrome de Down. Buscan que desde la sociedad se comprendan los conceptos que se defienden desde la asociación, que non son otros que la diversidad y la inclusión.

La Asociación Down Coruña, tiene como fin general mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down, procurando el completo desarrollo de sus capacidades individuales y favoreciendo su plena integración familiar, social, escolar y laboral. En definitiva, el desarrollo de una vida en la que se respete la dignidad de su propia identidad.

El calendario puede adquirirse, hasta el 17 de enero, en el departamento de papelería de El Corte Inglés de A Coruña.