Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Down Coruña pone a la venta su calendario solidario 2026 en El Corte Inglés

Redacción
11/12/2025 11:29
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

El Corte Inglés pone a la venta el calendario solidario 2026 de la Asociación Down Coruña, que tiene como protagonistas a personas con síndrome de Down.

Este es el séptimo año que la Asociación Down Coruña elabora su calendario solidario. Esta acción se plantea como una propuesta de sensibilización y acercamiento a la sociedad de las personas con Síndrome de Down. Buscan que desde la sociedad se comprendan los conceptos que se defienden desde la asociación, que non son otros que la diversidad y la inclusión.

Miguel Taibo, en su puesto de trabajo de Alcampo en A Coruña

Down Coruña celebra los 16 años de Miguel trabajando en Alcampo

Más información

La Asociación Down Coruña, tiene como fin general mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down, procurando el completo desarrollo de sus capacidades individuales y favoreciendo su plena integración familiar, social, escolar y laboral. En definitiva, el desarrollo de una vida en la que se respete la dignidad de su propia identidad.

El calendario puede adquirirse, hasta el 17 de enero, en el departamento de papelería de El Corte Inglés de A Coruña.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Un avión de Iberia despega de la pista de Alvedro

A Coruña volará a Dublín por el cierre de Lavacolla
Lara Fernández
María Corina Machado, a su llegada a Noruega para recoger el Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado, tras su odisea para salir de Venezuela y recoger el Premio Nobel: "Tengo esperanza de que mi país sea libre"
EFE
La Policía Local acudió al lugar del accidente en la avenida Finisterre

Un camión destroza el lateral de un coche en la avenida Finisterre
Julia Nóvoa
Coche cristal roto

La Policía detiene in fraganti a una mujer cuando robaba en un coche en Os Mallos
Redacción