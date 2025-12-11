A Coruña es el octavo puerto de España que más cruceros ha recibido en lo que va de año

Un trasatlántico, en aguas del puerto de A Coruña Javier Alborés

El puerto de A Coruña lidera el tráfico de cruceros en todo el norte de España, tanto en la cornisa atlántica como en la cantábrica. Esta es la conclusión a la que se llega con las estadísticas oficiales publicadas por el organismo estatal Puertos del Estado, que se corresponden al período comprendido entre enero y octubre de este año.

Estos datos muestran que la dársena herculina ha recibido 163 trasatlánticos en lo que va de año, lo que supone un incremento del 10,9% respecto al mismo espacio de tiempo de 2024.

Ninguno de los otros recintos portuarios ubicados en Galicia se acerca a los niveles de A Coruña. De hecho, la mayoría están inmersos en tendencias negativas. Vigo ha sumado 110 cruceros y ha registrado un descenso del 50,7% con respecto al año pasado, según los registros de Puertos del Estado.

En Ferrol han atracado un total de 19, una cifra idéntica a la contabilizada en el ejercicio anterior. Vilagarcía de Arousa ha recibido a cuatro de estos buques, lo que implica una reducción del 50%. La Autoridad Portuaria de Marín-Ría de Pontevedra no ha recibido la visita de ningún crucero.

Tampoco el resto de puertos del norte de España (Avilés, Bilbao, Gijón, Pasaia, Santander) consiguen superar las cifras coruñesas.

El sur gana

Las estadísticas elaboradas por este departamento del Gobierno central también sirven para conocer que A Coruña es la octava dársena española, de las 28 existentes, que más cruceros ha recibido este año.

Las autoridades portuarias del sur y del Mediterráneo, además de Canarias, son las que dominan esta clasificación. Barcelona, con 773 trasatlánticos y un crecimiento del 14,3% respecto a 2024, se sitúa en el primer puesto. La Autoridad Portuaria de Baleares ocupa el segundo lugar, tras contabilizar un total de 737 de estos barcos, con un aumento del 6,5%.

El resto de recintos portuarios que están por delante de la dársena coruñesa son, por orden, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Bahía de Cádiz, Málaga y Valencia.

Durante la celebración el pasado mes de septiembre en Hamburgo de la Seatrade Europe, la cita más relevante del sector en Europa, el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, destacó que el puerto ha consolidado el extraordinario crecimiento logrado en los últimos años y que para cerrar 2025 espera llegar a las 180 escalas y alrededor de 450.000 pasajeros, unas cifras históricas que se prevé que se mantengan en los próximos ejercicios.

Impuesto

El principal obstáculo con el que se encuentran estas previsiones anunciadas por el organismo portuario radica en la puesta en marcha de la tasa turística por parte del Ayuntamiento.

El dirigente portuario pidió en octubre a la Xunta de Galicia que realizase un “ajuste” en la normativa que regula este tributo para acabar con lo que considera un agravio comparativo que sufren los cruceristas.

Fernández Prado explicó que actualmente los visitantes que llegan a la ciudad en coche, autobús, avión o ferrocarril no pagan el recargo, ya que no pernoctan. En cambio, a los que llegan por mar sí se les aplica, aunque solo permanezcan en A Coruña durante unas horas. Esta situación, a juicio del presidente de la Autoridad Portuaria, penaliza un “medio de transporte frente a otros”.