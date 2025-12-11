Chelito, pescadera en la plaza de Lugo de A Coruña

Es una de las peixeiras más veteranas, dicharacheras y extrovertidas del mercado municipal de la plaza de Lugo, en A Coruña. Regenta un puesto con su hija, Yara, y es una apasionada de su trabajo. Todos la conocen con el cariñoso nombre de Chelito, y así también se titula el cortometraje documental que cuenta su vida.

El trabajo audiovisual, escrito y dirigido por el periodista y realizador audiovisual Carlos Prado Pampín, participa estos días en uno de los festivales de cine documental más importantes y reconocidos de Galicia, Mares da Fin do Mundo, que se celebra en Rianxo.

'Chelito' opta al premio del público de la sección Galicia, y se podrá ver este sábado a partir de las 11.00 en el Auditorio de Rianxo.

La historia de Chelito como peixeira en A Coruña empieza muy pronto. Siendo una adolescente se quedó embarazada y, para poder criar a su hija y darle una buena vida, no le quedó más remedio que ponerse a trabajar con su madre, Rosa, ya una veterana placera coruñesa.

Cartel del documental 'Chelito'

Chelito quería ser peluquera, pero 34 años después detrás del mostrador de su puesto de pescado, no se arrepiente de su decisión y ya es una referencia en la plaza de Lugo, siempre con una sonrisa y con profesionalidad. De hecho, comparte trabajo con esa niña que tuvo siendo adolescente, su hija Yara.

Ambas protagonizan este documental donde cuentan sus peripecias vitales, su relación y, sobre todo, cómo es el trabajo de una peixeira, desde que se levanta a las cuatro de la mañana hasta que se pone el sol, pasando por cómo se 'pelea' con otras peixeiras por las mejores piezas en la subasta de la Lonja de A Coruña.

En este cortometraje, el director, Carlos Prado Pampín, quería retratar esa mítica subasta a viva voz que se sigue celebrando en la Lonja de A Coruña, pero necesitaba a una protagonista que le guiara, y ahí es donde Chelito se cruzó en su camino.

"La conocía de otros reportajes para la televisión y de grabarla para los informativos por el tema de los precios del pescado. Ya sabía que tenía carácter y don de gentes, por eso pensé en ella para el rodaje en la lonja, pero acabamos descubriendo a un auténtico terremoto, pura energía, un personaje único que se merecía algo más grande, por eso decidimos grabar este documental sobre su vida", comenta Carlos Pampín sobre el rodaje de Chelito.

El documental, de 19 minutos, se estrenó el pasado mes de junio en el Festival de Cine do Mar de Marín (Pontevedra) y ganó el Premio del Público. También fue seleccionado en la Mostra Audiovisual John Balan.

Ahora llega su tercera selección en un festival de cine, con la participación en el Festival Internacional de Cine Documental Mares da Fin do Mundo, y espera entrar con fuerza en la carrera por los premios del audiovisual Mestre Mateo. Quién sabe hasta dónde puede llegar Chelito. Quizás pronto habrá que extender una alfombra roja en la plaza de Lugo.