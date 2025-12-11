Álvaro Marcos | “Nosotros creemos que la sociedad tiene que ser ilustrada para ser libre”

Álvaro Marcos Garzón fue miembro de las dos únicas sociedades que a día de hoy se mantienen en la ciudad Javier Alborés

Vecino de A Coruña y marino de profesión, Álvaro Marcos Garzón (Burgos, 1946) recuerda cuándo se adentró en el mundo de la masonería, hace casi cuarenta años, en un contexto en el que, tras la muerte de Franco –principal perseguidor de los masones–, las logias volvieron a cobrar gran protagonismo en Galicia. Cuatro décadas después, Marcos forma parte de Ara Solis, que cumplirá el próximo año un cuarto de siglo, y que, junto a Renacimiento 54, son las únicas logias masónicas que todavía siguen vigentes en la ciudad coruñesa.

¿Qué significado tiene la masonería para usted?

Yo llevo en la masonería desde 1986. Para mí es una fraternidad, una forma de enseñar y aprender de otros. Nosotros creemos que la sociedad tiene que ser ilustrada–cuanto más, mejor– para ser libre, igualitaria y fraterna. Si no hay cultura, no hay ilustración. Por eso tenemos que ir preparándonos continuamente y poco a poco para los nuevos tiempos.

Siempre ha sido un tanto misterioso el mundo masón.

En realidad la masonería nunca ha sido secreta salvo en unos momentos muy especiales de persecución, que, por desgracia, no fueron pocos en este país. Nosotros no ponemos banderas en nuestros edificios, no salimos a manifestarnos, pero eso no significa que nos ocultemos. Estamos inscritos en el Ministerio del Interior y somos declarado Interés Público Gallego. En definitiva, tenemos muchas cosas que acreditan que no lo llevamos precisamente en secreto. No obstante, tampoco es para todo el mundo la masonería. No podemos salir a decirte ‘¿quieres ser masón?’, tienes que ser tú el que lo diga. Aquí tenemos una fraternidad a prueba de cualquier cosa.

¿Por qué decide adentrarse en el mundo de la masonería?

Yo trabajé toda mi vida de marino. En aquel momento (años 80), yo trabajaba en Vigo pero me venía los fines de semana a A Coruña porque mi mujer era de aquí. Uno de esos días, un amigo me dice que había unos masones que daban una charla sobre en qué consistía todo ese mundo. A mí siempre me había llamado la atención, así que, nos juntamos algunos, fuimos a Madrid e hicimos la ceremonia de iniciación y formamos Renacimiento 15, de la Gran Logia Simbólica de España.

¿Cuándo surge Ara Solis?

Cuando empezamos en Renacimiento 15, se empezaron a unir una gran cantidad de gente que venía de Inglaterra, Estados Unidos o Venezuela, que se habían hecho masones en la inmigración y volvían para aquí. Ellos venían de la masonería anglosajona y poco a poco nos fueron arrastrando a ello. Tras una votación, se decide optar por este tipo de masonería y con ella, la creación de Renacimiento 54. Al poco de la fundación, unos hermanos y yo decidimos marcharnos de la logia. Tras un año y medio fuera, creamos en el año 2001 Ara Solis.

¿Cuántos miembros forman parte de la organización?

Somos 24, pero hay gente esperando para entrar. Nuestra logia es mixta, tenemos tanto hombres como mujeres, aunque predominan los varones.

¿Qué hay que hacer para formar parte de la logia?

Tiene que dirigirse a nosotros, bien a través del correo electrónico o por algún hermano. Nosotros le pedimos un currículum y hacemos una reunión para ver si lo consideramos una persona interesante y válida para entrar en el grupo. A continuación, le hacemos unas entrevistas y, si se le admite, vamos con la ceremonia de iniciación.

¿Qué actividades se realizan dentro de la organización?

El próximo día 20 tenemos una reunión, por ejemplo. Primero, se lee el acta de la reunión anterior y, después, se procede a leer las planchas. Algunas no se debaten y otras sí. En las que sí se puede debatir, ahí puedes hablar de temas sociales, religiosos o los que cuadren en el momento, siempre que no te hagas eco de lo que dicen los demás. El límite es el respeto a los demás. Tú puedes hablar de lo que quieras y los hermanos van a oírte, les guste o no. 